Senza canone e con prelievi gratuiti: è il conto SelfyConto di Banca Mediolanum

Banca Mediolanum presenta conto SelfyConto, un’innovativa soluzione online che offre numerosi vantaggi senza costi nascosti. Questo conto a canone zero è progettato per coloro che cercano praticità, velocità e convenienza nel gestire le proprie finanze.

SelfyConto di Banca Mediolanum a canone zero e con prelievi gratuiti in tutta Europa

L’apertura del conto SelfyConto è estremamente semplice e avviene direttamente online attraverso la pagina dedicata, facilitata dall’utilizzo dello SPID.

Il canone a zero è garantito per tutti nel primo anno e fino al compimento dei 30 anni. Un aspetto davvero notevole è la possibilità di effettuare prelievi gratuiti in tutta Europa, rendendo questo conto un compagno ideale per chi ama viaggiare o fare acquisti internazionali.

Ogni titolare SelfyConto otterrà una carta di debito gratuita appartenente al circuito internazionale MasterCard, realizzata in PVC 100% riciclato, riflettendo l’impegno per la sostenibilità.

Le principali operazioni bancarie, come bonifici, addebiti utenze, F24, MAV e ricariche telefoniche, sono anch’esse gratuite.

I clienti possono personalizzare ulteriormente la propria esperienza finanziaria richiedendo una carta di credito o una carta prepagata.

La Mediolanum Credit Card offre opzioni di personalizzazione, tra cui la scelta del colore, l’aggiunta della propria foto e la selezione del circuito di pagamento (Visa o MasterCard). La sua tariffa annuale è di 12 euro.

Per aprire il conto, basta collegarsi alla pagina dedicata e seguire l’opzione “Apri SelfyConto“. La procedura è rapida e semplice, con l’opzione di identificazione tramite SPID, bonifico o registrazione video tramite webcam.

In conclusione, SelfyConto di Banca Mediolanum si presenta come una scelta conveniente e accessibile per coloro che desiderano un conto online senza canone e con numerosi vantaggi, adatto a tutte le fasce d’età.

