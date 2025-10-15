Senza VPN regali i tuoi dati: scopri come NordVPN li tiene al sicuro

Oggigiorno, se navighi senza VPN stai regalando i tuoi dati, ma puoi proteggerti con NordVPN. Questa soluzione è pensata per mettere al sicuro le tue informazioni sensibili dai curiosi del web. Chi sono questi curiosi? Potrebbero essere grandi aziende e big tech che registrano ciò che fai online per profilarti commercialmente e proporti annunci su misura. In altri casi si tratta di broker di dati che vogliono i tuoi dati per poi venderli a imprese, governi, banche, assicurazioni e altro. Ferma chi ti spia con NordVPN!

In questo momento puoi approfittare dell’offerta a tempo limitato. Attiva l’abbonamento al 73% di sconto e ottieni 3 mesi gratis extras. Una volta installata l’app multi-device, ottieni una protezione a 360 gradi mentre sei online con i tuoi dispositivi. Ogni informazione viene incanalata in un tunnel criptato che le rende completamente illeggibili. Così la tua navigazione è anonima al 100%. Nessuno potrà risalire alla tua identità digitale grazie a questa VPN attiva sui tuoi dispositivi. Sarai completamente invisibile.

NordVPN è la VPN perfetta per chi cerca semplicità e completezza. La qualità di questo servizio è altissima. Ogni tuo dato viene protetto da un sistema di sicurezza all’avanguardia e costantemente aggiornato. I server sono tutti di proprietà NordVPN, quindi vengono gestiti direttamente e assicurano il massimo dell’affidabilità e dell’efficienza. Ma questa soluzione ha molto di più ancora da offrirti. Dai un’occhiata a una delle funzionalità che l’hanno resa tra le più scelte e consigliate.

NordVPN include VPN e ThreatProtection Pro

NordVPN non è solo una VPN. Infatti, include anche ThreatProtection Pro, una funzionalità con 3 impostazioni che funzionano costantemente per la tua sicurezza e protezione. Mettiti al sicuro con NordVPN!

La prima delle impostazioni è un anti-malware che assicura il blocco di qualsiasi minaccia reale o presunta. La seconda è un anti-tracker che blocca il monitoraggio dei tracker quando sei online. La terza e ultima è un ad-blocker che nasconde annunci e popup per una navigazione veloce, che consuma meno dati e ti evita possibili annunci fraudolenti.