Serie A 2023-2024: chi vincerà lo scudetto e dove vedere le partite

La Serie A 2023-2024 è alle porte, pronta a regalarci nuove emozioni e appassionanti sfide calcistiche. Non c’è momento migliore per immergersi nell’entusiasmante mondo del calcio italiano, e per farlo al meglio, non puoi fare a meno di seguire ogni partita su DAZN.

Optare per DAZN è una scelta vincente per non perderti nemmeno un istante di questa nuova stagione di Serie A. Il campionato inizierà sabato 19 agosto con i primi anticipi, e tu non vorrai perderti nemmeno una partita. DAZN ti offre l’opportunità di vivere il calcio italiano in tutta la sua gloria, con un accesso esclusivo a ogni incontro, goal, vittoria e sorpresa.

Serie A 2023-2024 in streaming: le squadre favorite

Opta, il sistema di analisi statistica, ci offre un’anteprima di ciò che potrebbe accadere in questa Serie A. Utilizzando il suo modello di previsione, Opta stima le probabilità che una squadra termini il campionato in una determinata posizione di classifica. Questi dati si basano su una combinazione di fattori, tra cui il ranking delle squadre e le loro prestazioni storiche e recenti.

Tra i favoriti per la vittoria finale, l’Inter si posiziona al primo posto con una probabilità del 43,8%. Napoli segue da vicino con un 43%, mentre il Milan è terzo con il 5,3%. La Juventus, nonostante la sua storia, è quotata al 4,2%.

Tuttavia, il calcio è noto per le sue sorprese, e Opta ci mostra che c’è una probabilità del 2,6% che l’Inter possa finire quinta in classifica. E non solo, tra tutte le simulazioni, è emerso un singolo caso in cui il Monza ha vinto il campionato, dimostrando che nel calcio nulla è impossibile.

Per goderti ogni partita, ogni emozione e ogni sorpresa della Serie A 2023-2024, l’opzione migliore è abbonarsi a DAZN che ti darà accesso esclusivo a tutte le partite, ovunque ti trovi. Non c’è modo migliore per seguire il campionato e vivere il calcio italiano nella sua massima espressione. L’entusiasmo è palpabile e l’attesa è quasi finita: preparati per una nuova stagione di passione, spettacolo e competizione.

