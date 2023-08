Serie A 2023-2024: quando inizia e dove vederla in streaming

Preparati a immergerti nell’emozionante azione del calcio italiano. La Serie A 2023-2024 è alle porte, e i tifosi di tutto il mondo sono pronti a tifare per le proprie squadre del cuore. Se vuoi essere al centro dell’azione e non perdere nemmeno un istante di gioco, l’opzione migliore è abbonarsi a DAZN, la piattaforma di streaming che ti porterà tutto il calcio italiano direttamente sullo schermo del tuo dispositivo preferito.

Serie A 2023-2024: quando inizia e tutte le date

Le date ufficiali della Serie A TIM 2023-2024 sono le seguenti: si comincia con la prima giornata il 19-20-21 agosto 2023, mentre il 27 settembre 2023 arriverà l’unico turno infrasettimanale.

Una delle particolarità di questa stagione è infatti l’assenza della consueta pausa natalizia. Le squadre non si fermeranno per le festività, ma scenderanno in campo anche il 30 dicembre 2023. Questa scelta mira a limitare al massimo i turni infrasettimanali, garantendo agli appassionati un’esperienza di gioco più fluida e coinvolgente nei fine settimana.

L'ultima giornata della Serie A 2023-2024 è prevista per il 25-26 maggio 2024, quando si decideranno le sorti finali del campionato e verranno celebrati i successi delle squadre.

