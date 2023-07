Serie A 2023-2024: scopri l’offerta DAZN per guardare tutte le partite

Se sei un appassionato di calcio, non vorrai sicuramente perderti la stagione 2023-2024 della Serie A, il massimo campionato italiano. Per seguire tutte le dieci partite di ogni turno, sette in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky, c’è una sola soluzione: abbonarti a DAZN, la piattaforma di sport in streaming che ti offre il meglio dello sport nazionale e internazionale.

DAZN ti permette di guardare le partite della Serie A su qualsiasi dispositivo, da smart TV a smartphone, da tablet a console di gioco, con una qualità di trasmissione sempre ottimale grazie alla tecnologia DAZN Edge. Inoltre, puoi accedere a contenuti esclusivi, come i programmi di approfondimento, i documentari e le interviste ai protagonisti del calcio.

Ma quanto costa abbonarsi a DAZN? La risposta dipende dal piano che scegli. DAZN offre infatti tre piani di abbonamento: Start, Standard e Plus, ma solo due di questi ti offrono l’accesso a tutti i contenuti, Serie A compresa.

Guardare la Serie A 2023-2024 su DAZN: i piani Standard e Premium

Il piano Standard ti dà la possibilità di vedere ogni evento di DAZN: dalla Serie A all’Europa League, passando per il tennis e il ciclismo. Con questo piano, puoi registrare fino a 6 dispositivi sull’App e guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi se connessi alla stessa rete internet.

Il piano Standard ha un costo mensile di 40,99 euro se si sceglie l’abbonamento mensile singolo, che puoi disdire quando vuoi. Se invece vuoi risparmiare, puoi optare per l’abbonamento annuale con pagamento in 12 rate mensili di 30,99 euro al mese o per l’abbonamento annuale con pagamento in un’unica soluzione di 299 euro all’anno, che equivale a 24,91 euro al mese.

In alternativa, ecco il piano Plus, il più completo che ti consente di registrare fino a 7 dispositivi sull’app DAZN e seguire in contemporanea i contenuti su due dispositivi anche se non connessi alla stessa rete internet. Con questo piano, oltre alla Serie A e alle altre competizioni sportive già incluse nel piano Standard, puoi accedere anche ai canali Eurosport HD 1 e HD 2 con il tennis, il ciclismo, il volley e l’atletica.

Il piano Plus ha un costo mensile di 55,99 euro se si sceglie l’abbonamento mensile singolo, che puoi disdire quando vuoi. Se invece vuoi risparmiare, puoi optare per l’abbonamento annuale con pagamento in 12 rate mensili di 45,99 euro al mese o per l’abbonamento annuale con pagamento in un’unica soluzione di 449 euro all’anno.

Come vedi, abbonarsi a DAZN conviene soprattutto se scegli il Pass Annuale, che ti permette di risparmiare fino a 120 euro sul costo complessivo della sottoscrizione.

Non aspettare oltre: scopri tutte le nuove offerte DAZN per la stagione 2023-24 e attiva subito il tuo abbonamento. Potrai così goderti tutte le partite della Serie A e tanto altro sport in streaming, senza rinunciare a nulla.

