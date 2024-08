Serie A 2024/2025: i big match arrivano su NOW, ecco le partite in calendario

Anche quest’anno con il Pass Sport di NOW sarà possibile accedere a tutta l’offerta sportiva di Sky e, quindi, anche a 3 partite per turno di Serie A oltre che alle partite di Serie B, Serie C, ai campionati esteri, alla Champions League e altre coppe europee. Su Sky e, quindi, su NOW saranno trasmessi diversi “big match” con le principali squadre di Serie A impegnate.

Il Pass Sport di NOW, ricordiamo, è disponibile al costo di 24,99 euro al mese con possibilità di ridurre la spesa fino a 14,99 euro al mese scegliendo la versione con 12 mesi di permanenza minima. C’è anche l’opzione Premium che, al costo di 5 euro al mese, consente la possibilità di accedere alla piattaforma da 2 dispositivi in contemporanea.

Il Pass è disponibile tramite il sito ufficiale di NOW, accessibile di seguito.

Serie A: i big match arrivano su NOW

Tra i principali big match della Serie A 2024/2025 che arriveranno su NOW troviamo:

Juventus – Roma della 3° giornata

Inter – Juventus della 9° giornata

Juventus – Torino della 12° giornata

Milan – Inter della 23° giornata

Per quanto riguarda le prime tre giornate di campionato, invece, NOW trasmetterà:

1° giornata: Milan – Torino, Verona – Napoli e Lecce – Atalanta

2° giornata: Udinese – Lazio, Inter – Lecce e Roma- Empoli

3° giornata: Lecce – Cagliari, Genoa – Verona e Juventus – Roma

Per accedere a NOW è sufficiente, come detto in precedenza, attivare il Pass Sport che ha un costo di 14,99 euro al mese per 12 mesi oppure di 24,99 euro al mese scegliendo l’offerta senza vincoli. C’è anche la possibilità di aggiungere l’opzione Premium, al costo di 5 euro al mese, per poter sbloccare la possibilità di doppia visione. Oltre al Pass Sport è possibile aggiungere anche il Pass Cinema e il Pass Entertainment per arricchire ulteriormente i contenuti inclusi.