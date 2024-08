Serie A 2024/25 al via: prezzi, offerte e primi big match

Mancano ormai pochi giorni all’inizio della Serie A 2024/25: puoi vedere tutte le partite in streaming grazie all’offerta di DAZN. Scegli l’abbonamento che fa per te tra le offerte Plus, Standard e Goal Pass, per goderti i big match di un campionato che si prospetta molto combattuto fin dalle sue prime giornate.

Tutta la Serie A in streaming su DAZN: ecco le offerte

La formula Plus è la più completa di tutte. Include tutti gli sport trasmessi dalla piattaforma, non solo il calcio, ma anche basket, volley, UFC, boxe, NFC e molto altro ancora. Ci sono anche la Serie B, i contenuti di Milan TV, Inter TV e Juventus TV, LaLiga spagnola, la Liga Portugal, la Champions League femminile e molto altro ancora. Ha un costo a partire da 59,99 euro al mese.

È invece più economico il piano Standard, non a caso il più venduto dalla piattaforma. Lo puoi sottoscrivere da 34,99 euro al mese, include tutte le partite della Serie A. A differenza di quello precedente, consente di guardare i contenuti in streaming da due dispositivi in contemporanea, ma connessi alla stessa rete Internet.

C’è poi Goal Pass, introdotto quest’anno. Include le tre partite di ogni giornata trasmesse in co-esclusiva con NOW. Il prezzo è decisamente più accessibile: da 13,99 euro al mese. Ci sono anche Serie B, LaLiga, il meglio della Liga Portugal e la Champions League femminile. L’ultima opzione, Start (da 11,99 euro al mese) non prevede invece lo streaming della Serie A.

I primi big match della nuova Serie A

Diamo uno sguardo al calendario per capire quali sono i primi big match in programma per la nuova Serie A. Il primo scontro al vertice è Napoli-Bologna della seconda giornata, seguito da quella successiva in cui si inizierà a fare sul serio, con un trittico di sfide da non perdere: Inter-Atalanta, Lazio-Milan e Juventus-Roma. Alla quinta in campo Juventus-Napoli e il derby Inter-Milan. Guarda tutto in streaming su DAZN.

L’alternativa: tre partite a giornata su NOW

Abbiamo citato le partite in co-esclusiva con NOW. Sono tre per ogni turno di campionato. Se preferisci scegliere la piattaforma di Sky, puoi attivare il Pass Sport al prezzo di 14,99 euro al mese, con un forte risparmio in confronto a quanto previsto dal rinnovo mensile (24,99 euro). Il pacchetto incluse anche tennis, basket, Formula 1, MotoGP e molto altro.