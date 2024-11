Serie A: come vedere in streaming le partite della giornata 11

Torna in campo la Serie A 2024/2025 con le partite della 11° giornata di campionato, in programma il 2, 3 e 4 novembre. In programma ci sono tante sfide molto interessanti da seguire. Come sempre, tutte le partite sono trasmesse in streaming da DAZN, per chi attiva il piano Standard oppure il Piano Plus (disponibili anche in versione annuale con un risparmio sulla spesa complessiva).

Tre partite per turno sono disponibili anche con il piano Goal Pass da 13,99 euro al mese (che include anche la Serie B). Le stesse partite trasmesse da DAZN su Goal Pass sono visibili anche su Sky, per chi attiva un abbonamento con il Pass Calcio, e su NOW, attivando il Pass Sport, disponibile a partire da 14,99 euro al mese.

Per quanto riguarda DAZN, per vedere tutte le partite è possibile ridurre la spesa fino a 34,99 euro al mese con l’abbonamento mensile (per 12 mesi di permanenza) oppure fino a 359 euro un anno (con l’abbonamento annuale pagabile in 3 rate). Per attivare un nuovo abbonamento a DAZN basta seguire il link qui di sotto.

Serie A in streaming: il programma della 11° giornata

Ecco quali sono le partite in programma per nuova giornata di campionato e dove vederle:

Sabato 2 novembre 2024

ore 15.00: Bologna – Lecce visibile su DAZN

ore 18.00: Udinese – Juventus visibile su DAZN

visibile su ore 20.45: Monza – Milan visibile su DAZN, Sky e su NOW

Domenica 3 novembre 2024

ore 12.30: Napoli – Atalanta visibile su DAZN

ore 15.00: Torino – Fiorentina visibile su DAZN

ore 18.00: Verona – Roma visibile su DAZN, Sky e su NOW

ore 20.45: Inter – Venezia visibile su DAZN

Lunedì 4 novembre 2024

ore 18.30: Parma – Genoa visibile su DAZN

ore 18.30: Empoli – Como visibile su DAZN

ore 20.45: Lazio – Cagliari visibile su DAZN, Sky e su NOW