Serie A, conto alla rovescia iniziato: ecco i nuovi prezzi di DAZN

Manca meno di una settimana all’inizio della stagione 2024-25 di Serie A. Sarà l’Inter, campione d’Italia in carica, ad inaugurare la nuova stagione, affrontando nell’anticipo delle 18:30 di sabato 17 agosto il Genoa a Marassi. In serata sarà la volta del Milan, con i rossoneri che dovranno da subito sostenere l’esame Torino.

Così come nelle passate stagioni, anche quest’anno tutta la Serie A è visibile solo su DAZN, la piattaforma streaming che detiene i diritti di tutti gli incontri della massima divisione del campionato italiano di calcio. Per quanti non vorranno perdersi nemmeno una partita, i prezzi partono da 34,99 euro al mese per 12 mesi grazie all’offerta del piano Standard.

I nuovi prezzi di DAZN per la Serie A 2024-25

I piani proposti da DAZN sono quattro: Start, Goal Pass, Standard e Plus. Il più economico è Start (11,99 euro al mese), ma è anche l’unico dei tre a non offrire alcuna copertura per la nuova Serie A Enilive.

Discorso diverso invece per Goal Pass, la novità più significativa di quest’anno: costa 13,99 euro al mese e consente di vedere 3 partite a turno di Serie A, più gli highlights di tutte le 38 giornate, la Liga spagnola, il meglio della Liga Portugal Betclic e la UEFA Women’s Champions League. Volendo, è inoltre possibile scegliere il pagamento annuale anticipato in un’unica soluzione da 129 euro (pari a 10,75 euro al mese).

Per l’offerta completa di DAZN sono a disposizione i piani Standard e Plus, a partire rispettivamente da 34,99 euro al mese e 59,99 euro al mese per 12 mesi. L’unica differenza tra i due piani consiste nella possibilità di vedere un evento DAZN in contemporanea su due dispositivi e in luoghi differenti grazie al piano Plus (quello Standard invece richiede la connessione alla stessa rete domestica).

Tutte le info su prezzi e disponibili le trovate su questa pagina dedicata di DAZN.