Serie A, ecco le offerte DAZN per la 15° giornata

Il campionato 2025-2026 di Serie A entra nel vivo con la quindicesima giornata, un turno ricco di sfide che potrebbero influire sulla corsa al vertice. Dopo l’anticipo del venerdì, concluso con il successo del Lecce sul Pisa davanti al pubblico del Via del Mare, il weekend propone incontri chiave per le squadre in cima alla classifica.
Il Milan ospiterà il Sassuolo a San Siro, mentre il Napoli affronterà l’Udinese in trasferta. Il posticipo domenicale vedrà Bologna e Juventus opporsi in una gara ad alta intensità, mentre il Monday Night punterà i riflettori sull’Olimpico, dove la Roma sfiderà il Como di Fabregas.
Tutte le partite potranno essere viste su DAZN, che mette a disposizione piani di abbonamento che vanno incontro alle esigenze più diverse. Ecco tutti i dettagli.
Il programma completo del weekend di Serie A e le offerte di DAZN
Come dicevamo, tutte le gare della quindicesima giornata saranno trasmesse su DAZN, piattaforma che detiene i diritti integrali della Serie A. Gli utenti possono scegliere tra diverse tipologie di abbonamento:
- Full: da 34,99 € al mese, con accesso a tutti gli sport su una rete domestica;
- Family: da 59,99 € al mese, con visione contemporanea da due reti domestiche;
- MyClubPass: da 29,99 € al mese, dedicato ai tifosi che seguono solo la propria squadra;
- Pass Giornata: 19,99 € una tantum, riservato agli abbonati Goal o MyClubPass, per vedere l’intero turno;
- Goal: da 13,99 € al mese, con tre partite di Serie A per giornata e competizioni internazionali;
- Sports: da 11,99 € al mese, per gli eventi sportivi non calcistici.
Di seguito il calendario completo delle partite di Serie A di questo turno:
Sabato 13 dicembre
- 15:00 – Torino-Cremonese;
- 18:00 – Parma-Lazio;
- 20:45 – Atalanta-Cagliari.
Domenica 14 dicembre
- 12:30 – Milan-Sassuolo;
- 15:00 – Fiorentina-Hellas Verona;
- 15:00 – Udinese-Napoli;
- 18:00 – Genoa-Inter;
- 20:45 – Bologna-Juventus.
Lunedì 15 dicembre
- 20:45 – Roma-Como