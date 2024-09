Serie A in campo per la 6° giornata: calendario e dove vedere le partite

Torna in campo la Serie A con la sesta giornata di campionato. Come tutte le altre settimane, le partite sono visibili su DAZN. Per accedere alla piattaforma di streaming è necessario attivare il piano Standard oppure il piano Plus (che consente 2 accessi in contemporanea).

DAZN parte da 34,99 euro al mese ma la versione più economica è, in realtà, il piano annuale che costa 359 euro (poco meno di 30 euro al mese di spesa effettiva). Tutte le versioni sono attivabili tramite il sito ufficiale di DAZN, disponibile di seguito.

Serie A: il calendario della sesta giornata

La sesta giornata di Serie A è già iniziata con Milan – Lecce, match che ha visto i rossoneri vincere per 3 a 0. Tra oggi, domani e lunedì, invece, sono in programma le altre partite. Ecco il calendario completo:

Sabato 28 settembre 2024:

Udinese – Inter: 15.00

Genoa – Juventus: 18.00

Bologna – Atalanta: 20.45

Domenica 29 settembre 2024:

Torino – Lazio: 12.30

Como – Verona: 15.00

Roma – Venezia: 15.00

Empoli – Fiorentina: 18.00

Napoli – Monza: 20.45

Lunedì 30 settembre 2024:

Parma – Cagliari: 20.45

Tutte le partite sono trasmesse in diretta su DAZN.

Quanto costa vedere la Serie A su DAZN

Il piano Standard di DAZN è disponibile in tre versioni:

abbonamento mensile senza vincoli con un costo di 44,99 euro al mese

abbonamento annuale con pagamento mensile con un costo di 34,99 euro al mese

abbonamento annuale con un costo di 359 euro (pari a 29,92 euro al mese)

C’è poi il piano Plus che viene proposto in tre versioni:

abbonamento mensile senza vincoli con un costo di 69,99 euro al mese

abbonamento annuale con pagamento mensile con un costo di 59,99 euro al mese

abbonamento annuale con un costo di 599 euro (pari a 49,91 euro al mese)

La versione annuale con pagamento all’attivazione prevede la possibilità di pagare in 3 rate con PayPal. Tutte le versioni sono disponibili di seguito.