 Serie A, le partite della 7^ giornata: gli orari delle partite su DAZN
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Serie A, le partite della 7^ giornata: gli orari delle partite su DAZN

Ecco gli orari e tutte le info sulle partite della 7^ giornata di Serie A, che possono essere viste tutte sulla piattaforma DAZN.
Serie A, le partite della 7^ giornata: gli orari delle partite su DAZN
Entertainment Sport
Ecco gli orari e tutte le info sulle partite della 7^ giornata di Serie A, che possono essere viste tutte sulla piattaforma DAZN.

Dopo la sosta per le Nazionali, la Serie A torna in campo questa sera con le partite della 7^ giornata. Il turno andrà in scena tra sabato 18 e lunedì 20 ottobre 2025.

Come ogni weekend, i tifosi e appassionati di calcio si collegheranno su DAZN. Per vedere tutta la Serie A sulla piattaforma sono disponibili tre diversi piani con offerta a partire da 29,99€ al mese. Vediamo nel dettaglio gli orari dei match e le soluzioni di abbonamento.

Guarda la Serie A su DAZN

Gli orari della 7^ giornata di Serie A

Il fine settimana della Serie A 2025-2026 inizia con due partite in contemporanea, entrambe alle ore 15 Lecce-Sassuolo e Pisa-Hellas Verona. Alle 18 scenderanno in campo Torino-Napoli, mentre alle 20:45 il big match della giornata: Roma-Inter.

Ecco nel dettaglio le partite e gli orari della giornata 7^:

  • Lecce-Sassuolo, sabato ore 15;
  • Pisa-Hellas Verona, sabato ore 15;
  • Torino-Napoli, sabato ore 18;
  • Roma-Inter, sabato ore 20:45;
  • Como-Juventus, domenica ore 12:30;
  • Cagliari-Bologna, domenica ore 15;
  • Genoa-Parma, domenica ore 15;
  • Atalanta-Lazio, domenica ore 18;
  • Milan-Fiorentina, domenica ore 20:45;
  • Cremonese-Udinese, lunedì ore 20:45.

Come dicevamo, Roma-Inter è la partita che si prende i riflettori di questo turno, ma anche Milan-Fiorentina e Atalanta-Lazio mettono di fronte squadre che ambiscono all’Europa (anche se gigliati e biancocelesti hanno avuto un inizio di stagione difficoltoso).

Veniamo invece ai piani di DAZN. Ne sono disponibili tre: MyClubPass da 29,99 euro al mese, Full – Annuale da 34,99 euro al mese (entrambi con vincolo di permanenza di 12 mesi), e Full – Mensile da 44,99 euro al mese (senza vincoli).

Per attivare quello che preferisci basta andare sul sito di DAZN.

Guarda la Serie A su DAZN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Cresce la squadra di telecronisti alla 7a giornata di Serie A su DAZN

Cresce la squadra di telecronisti alla 7a giornata di Serie A su DAZN
Bayern Monaco-Juventus Women: a che ora e dove vederla

Bayern Monaco-Juventus Women: a che ora e dove vederla
Six Kings Slam in streaming: dove e quando vedere il torneo

Six Kings Slam in streaming: dove e quando vedere il torneo
TIMVISION e DAZN insieme in un pacchetto scontato del 55% a 24,99€

TIMVISION e DAZN insieme in un pacchetto scontato del 55% a 24,99€
Cresce la squadra di telecronisti alla 7a giornata di Serie A su DAZN

Cresce la squadra di telecronisti alla 7a giornata di Serie A su DAZN
Bayern Monaco-Juventus Women: a che ora e dove vederla

Bayern Monaco-Juventus Women: a che ora e dove vederla
Six Kings Slam in streaming: dove e quando vedere il torneo

Six Kings Slam in streaming: dove e quando vedere il torneo
TIMVISION e DAZN insieme in un pacchetto scontato del 55% a 24,99€

TIMVISION e DAZN insieme in un pacchetto scontato del 55% a 24,99€
Edoardo D'amato
Pubblicato il
18 ott 2025
Link copiato negli appunti