Serie A, le partite della 7^ giornata: gli orari delle partite su DAZN

Dopo la sosta per le Nazionali, la Serie A torna in campo questa sera con le partite della 7^ giornata. Il turno andrà in scena tra sabato 18 e lunedì 20 ottobre 2025.

Come ogni weekend, i tifosi e appassionati di calcio si collegheranno su DAZN. Per vedere tutta la Serie A sulla piattaforma sono disponibili tre diversi piani con offerta a partire da 29,99€ al mese. Vediamo nel dettaglio gli orari dei match e le soluzioni di abbonamento.

Gli orari della 7^ giornata di Serie A

Il fine settimana della Serie A 2025-2026 inizia con due partite in contemporanea, entrambe alle ore 15 Lecce-Sassuolo e Pisa-Hellas Verona. Alle 18 scenderanno in campo Torino-Napoli, mentre alle 20:45 il big match della giornata: Roma-Inter.

Ecco nel dettaglio le partite e gli orari della giornata 7^:

Lecce-Sassuolo , sabato ore 15;

, sabato ore 15; Pisa-Hellas Verona , sabato ore 15;

, sabato ore 15; Torino-Napoli , sabato ore 18;

, sabato ore 18; Roma-Inter , sabato ore 20:45;

, sabato ore 20:45; Como-Juventus , domenica ore 12:30;

, domenica ore 12:30; Cagliari-Bologna , domenica ore 15;

, domenica ore 15; Genoa-Parma , domenica ore 15;

, domenica ore 15; Atalanta-Lazio , domenica ore 18;

, domenica ore 18; Milan-Fiorentina , domenica ore 20:45;

, domenica ore 20:45; Cremonese-Udinese, lunedì ore 20:45.

Come dicevamo, Roma-Inter è la partita che si prende i riflettori di questo turno, ma anche Milan-Fiorentina e Atalanta-Lazio mettono di fronte squadre che ambiscono all’Europa (anche se gigliati e biancocelesti hanno avuto un inizio di stagione difficoltoso).

Veniamo invece ai piani di DAZN. Ne sono disponibili tre: MyClubPass da 29,99 euro al mese, Full – Annuale da 34,99 euro al mese (entrambi con vincolo di permanenza di 12 mesi), e Full – Mensile da 44,99 euro al mese (senza vincoli).

Per attivare quello che preferisci basta andare sul sito di DAZN.