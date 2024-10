Serie A: guardala dall'estero con questo metodo legale e affidabile

C’è un metodo legale e affidabile per vedere la Serie A in streaming anche dall’estero, senza rinunciare alla telecronaca in italiano. È quello che sfrutta la rete globale di NordVPN (in sconto). Per l’accesso alla visione di tutte le partite è invece sufficiente l’abbonamento Standard a DAZN, proprio in questi giorni in offerta a 19,90 euro al mese[/affiliate_link], con un forte risparmio.

Guarda la Serie A dall’estero: tutte le partite in streaming

Con un classifica che al momento lascia aperta la porta a qualsiasi evoluzione (il Napoli è capolista, ma Inter, Juventus e Lazio sono subito dietro), si prospetta un campionato aperto e combattuto, a differenza di quanto visto negli ultimi anni. Non perdere nemmeno un match con le ‘dirette della piattaforma.

Ecco le partite della giornata 8 di Serie A, le puoi vedere tutte con l’abbonamento a DAZN, oggi in offerta a 19,90 euro al mese invece di 34,99 euro come da listino.

Genoa-Bologna (sabato 19 ottobre, 15:00);

Como-Parma (sabato 19 ottobre, 15:00);

Milan-Udinese (sabato 19 ottobre, 18:00);

Juventus-Lazio (sabato 19 ottobre, 20:45);

Empoli-Napoli (domenica 20 ottobre, 12:30);

Venezia-Atalanta (domenica 20 ottobre, 15:00);

Lecce-Fiorentina (domenica 20 ottobre, 15:00);

Cagliari-Torino (domenica 20 ottobre, 18:00);

Roma-Inter (domenica 20 ottobre, 20:45);

Verona-Monza (lunedì 21 ottobre, 20:45).

In alternativa c’è la formula Goal Pass da 13,99 euro al mese con tre partite a giornata (per questo turno sono Juventus-Lazio, Cagliari-Torino e Verona-Monza).

Ecco i pochi e semplici passi da seguire per vedere tutta la Serie A in streaming dall’estero. È un metodo 100% legale e affidabile.

Scarica l’app di NordVPN (scopri l’offerta Black Friday) sul tuo dispositivo e lanciala;

se non lo hai ancora fatto, attiva l’abbonamento al servizio approfittando del forte sconto di oggi;

collegati a un server italiano tra quelli disponibili, scegliendo tra Milano, Roma e Palermo, così da ottenere un indirizzo IP del nostro paese;

inizia lo streaming su DAZN per goderti lo spettacolo della Serie A.