Serie B 2023-2024: dove vederla in streaming e le squadre favorite

L’attesa è quasi finita: il calcio italiano sta per vivere un’altra stagione indimenticabile con l’inizio imminente della Serie BKT 2023-2024. Dopo un’estate movimentata con discussioni su ripescaggi e retrocessioni, il campionato cadetto è pronto a scendere in campo e a regalarci emozioni, colpi di scena e sfide avvincenti.

Le squadre storiche, da Sampdoria a Palermo, da Bari a Parma, sono pronte a dimostrare il loro valore e lottare per la promozione in Serie A. L’attesa sta per terminare e la stagione si apre con l’anticipo tra Bari e Palermo, in programma venerdì 18 agosto, un match che già fa vibrare i tifosi di entrambe le squadre.

Serie B 2023-2024 in streaming su DAZN e le quote per le scommesse

Per non perdere nemmeno un istante di questa stagione appassionante, la Serie B 2023-2024 sarà disponibile in streaming su DAZN.

Molti sguardi sono puntati su squadre che possono sorprendere e cambiare le carte in tavola. Al momento, tra le favorite per la vittoria finale, spicca lo Spezia, quotata a 5.00. La squadra ligure ha subito alcune perdite importanti ma ha saputo rinforzarsi con nuovi acquisti, dimostrando di essere pronta per affrontare il campionato.

Il Parma segue a stretto giro, con una quota di 5.20. I ducali cercheranno di migliorare le prestazioni delle ultime stagioni e di ottenere risultati importanti. Cremonese e Sampdoria, le altre due retrocesse, hanno quote rispettivamente di 6.00 e 7.00. Mentre i lombardi stanno rinnovando la squadra, la Sampdoria è pronta a lottare per la promozione, guidata da Andrea Pirlo.

Non possiamo dimenticare il Palermo, con una quota di 8.00. La squadra siciliana ha lavorato sodo sul mercato, puntando su giovani talenti e giocatori esperti. Venezia e Bari seguono con quote più alte, rappresentando comunque elementi da tenere d’occhio durante il campionato.

