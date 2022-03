La Serie B di Helbiz Live sbarca su Amazon Prime Video

Non solo la Champions League: su Amazon Prime Video sta per arrivare la diretta streaming del meglio della Serie B e tutto ciò avviene grazie all’iniziativa di Helbiz Media. Il gruppo, nativamente focalizzato sulla micromobilità, ha aperto un ramo d’azienda dedicato al mondo dei media ed ha voluto investire sul campionato cadetto italiano. Il progetto, nato sottotraccia come sperimentazione tra le maglie dello streaming sportivo, approda ora sul grande palcoscenico di Prime Video.

Serie B, in streaming su Helbiz Live

Per poter fruire del servizio sarà sufficiente connettersi a Prime Video ed effettuare quindi la sottoscrizione all’abbonamento mensile dedicato sul canale Helbiz Live. Il progetto prende il via il 2 aprile; a disposizione tutte le partire della stagione e dei playoff/playout (fino a 390 partite in tutto) per le stagioni 2021/22, 2022/23 e 2023/24.

In questi mesi abbiamo lavorato a stretto contatto con il team tecnico di Amazon per preparare al meglio lo sbarco di Helbiz Live nel sistema Amazon Prime Video ed esser certi di offrire ai nostri abbonati che sceglieranno di seguirci tramite Amazon Prime Video un servizio di altissimo livello. La partnership segna un passo molto importante per Helbiz Live, in quanto contribuisce ad una maggiore diffusione e distribuzione della nostra piattaforma, che si arricchisce continuamente di nuovi contenuti e sport internazionali, come il recentissimo accordo con la MLB per la trasmissione dei match del campionato di baseball numero uno al mondo. Come sempre, operiamo mettendoci dalla parte del cliente e un accordo come questo nasce proprio dall’esigenza di rendere il servizio di Helbiz Live ancora più facilmente fruibile ed acquistabile. Matteo Mammì, CEO di Helbiz Media

Per Amazon Prime Video è un passo nuovo ed ulteriore verso il mondo dello sport: la sfida alla piattaforma DAZN è ormai indirettamente lanciata e, sebbene DAZN si sia assicurata i diritti per la Serie A, sembra chiara l’intenzione Amazon di arrivare a formulare una proposta vincente che porti via alla concorrenza presto o tardi anche la massima serie.

L’esordio assoluto della piattaforma è avvenuto su Facebook, dove il prezzo per la visione è pari a 3,48 euro per ogni singola partita. L’abbonamento alla piattaforma costa 5,99 euro al mese (con 4 euro di cashback da spendere in mobilità sostenibile) o 50 euro annui.