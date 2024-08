Come vedere la serie C in streaming e risparmiare 120€

Il campionato di Serie C è ai nastri di partenza: puoi vedere tutte le partite in streaming su NOW. Tre gironi, 60 squadre distribuite da nord a sud, per un torneo che, come sempre, si prospetta combattuto dalla prima all’ultima giornata. Grazie alla promozione di Sky, scegliendo l’abbonamento annuale puoi risparmiare 120 euro e accedere a un vasto catalogo di eventi sportivi da seguire sullo schermo che preferisci.

Serie C in streaming: risparmia con l’offerta di NOW

La sfida di apertura per questa stagione è SPAL-Ascoli, in campo venerdì 23 agosto alle ore 20. Si andrà avanti fino alla sera di lunedì 26. Occhio alle favorite per la promozione: Padova e L.R. Vicenza per quanto riguarda il girone A, Perugia, Pescara e Ascoli spostandosi nel B, mentre Avellino, Benevento e Casertana sembrano destinate a fare la voce grossa nel raggruppamento C. A decidere saranno i big match e gli scontri diretti.

Abbiamo già citato la promozione in corso, offerta da Sky. È quella che permette di attivare l’abbonamento annuale al pass Sport di NOW al prezzo di 14,99 euro al mese. In alternativa, il rinnovo mensile costa 24,99 euro. Calcolatrice alla mano, il risparmio ammonta a un totale di 120 euro, davvero niente male.

Il pacchetto non include solo la Serie C (di cui la piattaforma è sponsor ufficiale), ma anche tre partite della Serie A per ogni giornata, la Champions League, l’Europa League e la Conference League, insomma, un intrattenimento senza fine per gli appassionati del grande calcio.

Ci sono anche il tennis (con lo US Open 2024 al via in questi giorni) con i migliori tornei del circuito internazionale, il basket, le gare del mondiale di Formula 1 e quelle della MotoGP. Per saperne di più, dai uno sguardo alla pagina dedicata.