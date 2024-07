Quali sono le serie più sottovalutate su AppleTV+?

Il catalogo di Apple TV+ è in continua espansione, arricchito da produzioni originali e non solo. Accoglie parecchi nuovi contenuti ogni mese e il rischio è quello di perdersi alcune chicche rimaste nascoste. Qui è dove proponiamo 5 tra le serie più sottovalutate in streaming sulla piattaforma della mela morsicata. Le puoi vedere anche attivando la prova gratuita di 7 giorni.

Apple TV+: le serie sottovalutate da vedere

Partiamo da Silo (1 stagione). È ambientata in un futuro tossico e in rovina, dove le persone vivono in un enorme silo sotterraneo. La premessa perfetta per una trama post-apocalittica, avvincente e ricca di colpi di scena.

Cambiamo decisamente genere con Physical (3 stagioni), che racconta invece la storia di una casalinga frustrata nella California degli anni ’80, che dà il via a un percorso di emancipazione grazie all’aerobica.

Trama e toni ben diversi per Pachinko (1 stagione). La serie di Apple TV+ è basata sul best seller del New York Times e percorrere le quattro generazioni di una famiglia di immigrati coreani, in viaggio con l’obiettivo di sopravvivere e di prosperare.

Bad Sisters (1 stagione) vede le sorelle Garvey al centro di un’indagine alla morte del loro cognato: tutte erano spinte da forti ragioni per ucciderlo.

Criminal Record (1 stagione) è ambientata a Londra, dove due detective sono travolti da una lotta per rimediare a un errore giudiziario, dopo aver ricevuto una telefonata anonima.

