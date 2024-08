Serpent OS presto versione Alpha, supporto Framework 13 e Flathub

La prossima distribuzione Serpent OS di Ikey Doherty si sta preparando per la sua prima versione Alpha, che verrà rilasciata in un prossimo futuro. Le novità in arrivo includono il supporto per il laptop Framework 13, il supporto per l’installazione di app Flatpak da Flathub per impostazione predefinita, un supporto migliorato per i sistemi AMD Ryzen e un supporto hardware notevolmente maggiore.

Serpent OS: le novità in arrivo con la versione Alpha

Basata sul più recente e migliore kernel Linux 6.10, la versione Alpha di Serpent OS abiliterà i moduli kernel GPU aperti NVIDIA per impostazione predefinita. Ciò vale per gli utenti GPU NVIDIA con la serie di driver grafici NVIDIA 560. Inoltre, verrà abilitato lo stack grafico open source Mesa 24.2 rilasciato di recente per gli utenti AMD/Intel. Anche il gestore di pacchetti moss basato su Rust ha ricevuto molti miglioramenti. Tra le modifiche degne di nota figura il supporto Flathub abilitato per impostazione predefinita per l’installazione di app Flatpak. Anche power-profiles-daemon e switcheroo-control sono stati abilitati per impostazione predefinita. Vi è poi una migliore gestione di SIGINT, un migliore supporto udisks2, una migliore gestione di download parziali e il supporto per l’installazione di COSMIC.

Tra le altre novità, moss utilizza ora sudo-rs invece di “sudo” per una soluzione alternativa sicura in termini di memoria. Inoltre, non richiede più il doppio comando “moss sync -u” per i pacchetti transitori. Infine, utilizzerà i certificati SSL forniti dal sistema operativo tramite p11-kit, insieme a un helper basato su Rust per rispettare il suo design senza stato. Ikey Doherty sta anche lavorando alla creazione di un’interfaccia utente grafica (GUI) per l’installer di Serpent OS (lichen), che dovrebbe rendere l’installazione di Serpent OS molto più semplice. Oltre a ciò, la prossima versione Alpha di Serpent OS arriverà con svariate correzioni di bug, strumenti aggiornati, ricette e altre novità interessanti. Naturalmente, GNOME sarà la sessione live predefinita per Serpent OS Alpha. Tuttavia, gli sviluppatori stanno anche lavorando su un’immagine ISO separata con l’ambiente desktop COSMIC Alpha preinstallato.