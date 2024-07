Server dedicato per siti web: ricevi 1 mese a canone zero con Aruba

Se in questi giorni o settimane stai confrontando più soluzioni per server dedicati, ti segnaliamo l’offerta di Aruba sugli ordini di dodici mesi, che danno diritto a 1 mese a canone zero. La promozione è disponibile su questa pagina del sito Aruba.it.

Aruba, società italiana leader nei servizi di web hosting, offre le tecnologie più sofisticate per i server dedicati, sia fisici che quelli virtuali. Inoltre, ognuno di loro è ospitato all’interno dei migliori data center in Italia, con l’ulteriore vantaggio di una velocità superiore rispetto alle soluzioni offerte da aziende straniere.

L’offerta sui server dedicati di Aruba

I server dedicati di Aruba offrono un hardware di ultima generazione, un pieno controllo sulla loro configurabilità, e una gestione semplificata. Tra le novità a catalogo si annovera Smart Storage, una soluzione proprietaria che mette a disposizione di ciascun utente fino a 15 TB di spazio di archiviazione, con funzionalità snapshot e traffico illimitato.

In più, come promo di lancio, Aruba propone il setup gratuito sui server AI, a fronte di un prezzo di 99,90 euro. Il consiglio è di usarli per creare immagini, effettuare un’analisi approfondita di dati e documenti, elaborare e tradurre testi, nonché generare contenuti.

Per quanto riguarda invece i servizi per network e dati, si annoverano il firewall dedicato con modalità trasparente inclusa, la funzionalità Switch per gestire il traffico in entrata ed uscita, e il backup per mettere in sicurezza la propria infrastruttura.

Per maggiori dettagli su soluzioni e prezzi, visita la pagina dei server dedicati di Aruba sul sito ufficiale.