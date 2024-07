Server in cloud: la soluzione di Aruba con 100 euro di credito

Immaginate di poter testare il vostro futuro server in cloud senza spendere un centesimo, grazie a un credito di 100 euro offerto da Aruba Cloud. Sembra incredibile, vero? Eppure, è la realtà. Aruba Cloud, leader italiano nel campo del cloud, offre un’interessante gamma di servizi sia per il pubblico che per il privato, pronti a soddisfare le esigenze di chiunque, dal piccolo utente al colosso multinazionale.

Server in cloud Aruba: credito da non perdere e soluzioni ideali per ogni necessità

Se siete utenti privati, avrete 20 euro di credito da usare entro un anno; se invece siete un’azienda, avrete a disposizione ben 100 euro. L’unica condizione per accedere a questa offerta è aggiungere un metodo di pagamento, utilizzato solo se deciderete di sottoscrivere un abbonamento.

Per quanto riguarda il cloud pubblico, Aruba offre una varietà di servizi. I Cloud VPS (Virtual Private Server) sono estremamente economici, con costi a partire da meno di due euro al mese. Avrete accesso a server virtuali con hardware all’avanguardia, con fino a 32 GB di storage NVMe e connettività a 1 Gbps. Potrete scegliere tra server basati su Windows o Linux su piattaforme come OpenStack o VMware.

Per chi ha esigenze di containerizzazione, Aruba offre Managed Kubernetes e Managed Hybrid Cloud. In pochi minuti e con semplici passaggi, potrete gestire cluster Kubernetes. La piattaforma è perfetta sia per piccoli progetti che per soluzioni enterprise. Inoltre, la piattaforma di Aruba include anche servizi come Database as a Service, storage a oggetti compatibile con S3, backup per Microsoft 365, e molto altro.

Aruba genera un’autentica oasi di servizi in cloud, integrando flessibilità, libertà di migrazione e sostenibilità. Le strutture sono green by design e operative con energia rinnovabile. Insomma, Aruba Cloud non solo pensa all’efficienza, ma anche all’ambiente. Approfittate subito del credito gratuito!