Server in cloud: scalabilità e costi ridotti con il servizio di Aruba

I servizi cloud rappresentano una risorsa sempre più importante, garantendo alle piccole e medie aziende la possibilità di ottimizzare le risorse finanziarie, accedendo a soluzioni scalabili e con costi contenuti. In quest’ottica, la scelta di un servizio di server in cloud può fare la differenza, permettendo alla singola azienda di eliminare la necessità di dover disporre importanti investimenti per le infrastrutture.

Con Aruba Cloud è possibile accedere al servizio Aruba Cloud Server, andando a definire le caratteristiche del server della propria attività, ottimizzando prestazioni e costi in base alle proprie necessità. Per accedere a questi servizi basta visitare il sito di Aruba, accessibile tramite il box qui di sotto. A disposizione dei nuovi utenti c’è un credito omaggio di 100 euro (per le aziende) oppure di 20 euro (per i privati) che hanno la possibilità di scegliere uno dei servizi di Aruba Cloud.

Aruba Server Cloud: ecco perché è la scelta giusta

Scegliere Aruba Server Cloud consente di sfruttare appieno tutte le potenzialità dei server in cloud, andando ad attivare un servizio in grado di offrire:

scalabilità sulla base delle necessità della propria attività, con possibilità di aggiornare in tempi rapidi le caratteristiche del server

sulla base delle necessità della propria attività, con possibilità di aggiornare in tempi rapidi le caratteristiche del server traffico illimitato , per un utilizzo senza alcuna limitazione

, per un utilizzo senza alcuna limitazione costi contenuti, grazie alla possibilità di non dover effettuare investimenti iniziali significativi nella realizzazione dell’infrastruttura e di poter adeguare le caratteristiche del server in ogni momento

L’accesso ai servizi di Aruba Server Cloud può avvenire tramite il box qui di sotto. Basta creare un account e ricevere subito un credito omaggio (di 100 euro per le aziende e 20 euro per i privati) da utilizzare per l’accesso ai vari servizi. Una volta creato l’account, è possibile selezionare il tipo di servizio richiesto, tra quelli proposti da Aruba Cloud, e iniziare a sfruttarne le potenzialità.