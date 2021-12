Serverplan attiva sconto 10% su primo anno hosting

Se siete titolari di un’azienda e necessitate di un servizio di hosting per il vostro sito Web, Serverplan potrebbe fare al caso vostro. Si tratta di uno dei servizi più popolari in Italia e, leggendo la nostra prova, capirete anche la sua qualità. In questa occasione specifica ve ne parliamo in quanto i gestori del servizio hanno deciso di avviare una promozione speciale dedicata ai nuovi clienti: uno sconto del 10% sul primo anno, fino al 31 dicembre prossimo.

Hosting Serverplan: piani disponibili e costi

Recandosi sul sito ufficiale Serverplan vi troverete dinanzi a molteplici scelte, tra hosting WordPress, Joomla, PrestaShop e altri CMS. I costi variano di conseguenza, dunque tratteremo 3 esempi chiave per illustrare alcune delle offerte migliori del detto provider.

Per chi è alla ricerca di un hosting performante WordPress, il piano StartUp potrebbe essere il più adatto. Dal costo pari a 69 Euro all’anno (senza contare IVA e sconto), esso include un dominio gratuito, 20 GB di spazio SSD, 50 e-mail, 20 database MySQL su SSD, backup giornaliero, certificato SSL Let’s Encrypt e tutto il necessario per gestire un portale WordPress con massimo 100.000 visite al mese.

Anche nel caso di Joomla potrete trovare lo stesso piano, oppure puntare a il pacchetto Enterprise da 129 Euro IVA esclusa con 100 GB di spazio SSD, 100 e-mail, un dominio incluso, 100 database MySQL su SSD, certificato SSL, backup giornaliero e tutto ciò che serve per gestire massimo 180.000 visite mensili.

Chi invece prediligerà la soluzione più potente punterà a Enterprise Plus, pacchetto da 210 Euro l’anno per negozi con circa 300.000 visite mensili. Con PrestaShop, poi, otterrete il massimo per la vostra impresa. Anche qui troverete un dominio gratuito, assieme a 200 GB di archiviazione SSD, 50 database MySQL, 100 e-mail, certificato SSL e maggiori risorse dedicate al sito.