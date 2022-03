Serverplan: hosting condiviso con il 50% di sconto

Cos’è un hosting condiviso? Quando si parla di shared hosting si va a definire un servizio che permette di “ospitare” un sito Web su un server che ne ospita altri. Con gli altri siti dunque, si va a condividere RAM e CPU, con una suddivisione tra più utenti che coesistono sfruttando le medesime risorse.

Rispetto all’hosting dedicato, si tratta di un servizio molto più economico. Come se non bastasse, uno dei servizi più famosi del settore come Serverplan, ha deciso di dimezzare il prezzo per i servizi di questo tipo, rendendo tale soluzione ancora più interessante.

Tutto ciò è possibile attraverso il codice sconto SERVERPLANHOSTING, da applicare al momento della richiesta del servizio.

L’hosting condiviso di Serverplan in offerta a prezzo dimezzato

L’offerta straordinaria, di fatto, rende possibile a chiunque avere il proprio spazio sul Web.

Un esempio? Con il piano STARTERKIT WORDPRESS è possibile ottenere una base per i siti in WordPress con poche visite. Di fatto, invece dei 24 euro annui, con l’offerta del 50% è possibile ottenere lo spazio a soli 12 euro (con 1 dominio gratis incluso, 5 GB di spazio SSD e 5 account email).

Per chi ha bisogno di più spazio per realizzare un sito strutturato, è invece consigliabile optare per STARTUP WORDPRESS, con dominio gratis, 20 GB di spazio SSD e 50 account email. Anche in questo caso, il prezzo è dimezzato: si parla di 34,50 euro all’anno invece di 69 euro.

Se invece stiamo parlando di un sito con migliaia e migliaia di visite al giorno, è necessario scegliere la migliore opzione di hosting condivisi proposta da Serverplan. Stiamo parlando di ENTERPRISE PLUS WORDPRESS. Si tratta di un piano che include, oltre all’immancabile dominio gratuito e 200 GB di spazio SSD, 100 account email e il sistema PHP superveloce.

Anche in questo caso, si parla del 50% di sconto con un costo annuale di 105 euro più IVA (invece di 210).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.