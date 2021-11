Serverplan: hosting multidominio per rivenditori in offerta al 50% in meno!

Tra i servizi di hosting più popolari in Italia c’è Serverplan, da noi provato tempo addietro e confermato come un servizio dall’ottimo rapporto qualità/prezzo e dalla sicurezza elevata. Certamente, non è uno dei più noti sul mercato, ma ci sentiamo di consigliarlo senza alcun dubbio. Per questo motivo, in questa occasione vi parleremo dell’ultima offerta del 50% sull’hosting reseller, con prezzi che partono da 12,50 Euro al mese IVA esclusa.

Hosting Serverplan in offerta: costi e servizi proposti

I piani di hosting multidominio Serverplan per rivenditori sono molteplici e sono soluzioni ottimali per chi ha necessità di gestire più siti web allo stesso tempo. Grazie a Serverplan otterrete accesso tramite pannello di controllo unico e supporto tecnico continuo, 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno. Ma che piani sono proposti? Essi si dividono in Linux e Windows, a seconda del sistema operativo desiderato.

Nel caso di Linux, le offerte sono le seguenti:

Reseller Basic : 50 GB in SSD, traffico mensile illimitato, bonus di 50 Euro su Google AdWords, account illimitati e prezzo pari a 12,50 Euro al mese IVA esclusa anziché 25 Euro;

: 50 GB in SSD, traffico mensile illimitato, bonus di 50 Euro su Google AdWords, account illimitati e prezzo pari a 12,50 Euro al mese IVA esclusa anziché 25 Euro; Serverplan Reseller Plus : 100 GB di archiviazione in SSD, traffico mensile illimitato, bonus di 50 Euro su Google AdWords, account illimitati e costo pari a 19,50 Euro al mese + IVA;

: 100 GB di archiviazione in SSD, traffico mensile illimitato, bonus di 50 Euro su Google AdWords, account illimitati e costo pari a 19,50 Euro al mese + IVA; Reseller Pro: 150 GB di spazio su SSD, account illimitati, traffico mensile illimitato, 50 Euro su Google AdWords e prezzo pari a 26,50 Euro al mese + IVA.

Per quanto riguarda Windows, invece, troverete queste offerte:

Serverplan Reseller Basic : 50 GB in SSD, traffico mensile illimitato, bonus di 50 Euro su Google AdWords, account illimitati, pannello di controllo Plesk e 5 GB su SSD per database a 12,50 Euro al mese;

: 50 GB in SSD, traffico mensile illimitato, bonus di 50 Euro su Google AdWords, account illimitati, pannello di controllo Plesk e 5 GB su SSD per database a 12,50 Euro al mese; Reseller Plus : 100 GB di spazio SSD, traffico mensile illimitato, bonus di 50 Euro su Google AdWords, account illimitati, Plesk e 10 GB per database a 19,50 Euro al mese + IVA;

: 100 GB di spazio SSD, traffico mensile illimitato, bonus di 50 Euro su Google AdWords, account illimitati, Plesk e 10 GB per database a 19,50 Euro al mese + IVA; Reseller Pro: 150 GB di spazio su SSD, account illimitati, traffico mensile illimitato, 50 Euro su Google AdWords, 20 GB per database su SSD e prezzo pari a 26,50 Euro al mese + IVA.

Serverplan include in ogni caso il certificato SSL Let’s Encrypt e, oltretutto, garantisce la politica “Soddisfatti o rimborsati” entro 30 giorni dall’acquisto.