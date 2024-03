Serverplan: Hosting WordPress a 26€/anno

Chi è Serverplan? Lo hai mai sentito nominare? Se così non fosse, e stai cercando una soluzione Hosting WordPress per gestire il tuo blog in maniera semplice ed economica, è il provider che fa per te! Il motivo? Gestisce un servizio di hosting sicuro, affidabile e facile da usare grazie a WordPress già installato, evitando così di installarlo tu stesso manualmente.

Creato per venire incontro alle esigenze di chi vuole lanciare un sito web senza grandi spese, Serverplan è da tempo uno dei principali provider italiani, e propone soluzioni di hosting condiviso di qualità.

Cosa aspetti? Opta per uno dei piani di Serverplan per ottimizzare la gestione del tuo nuovo sito web o e-commerce. Sfrutta ora l’offerta speciale disponibile: solo 26 euro annui!

Hosting WordPress di Serverplan a prezzi pazzeschi

Scegliendo un piano hosting preinstallato di Serverplan, otterrai un’opzione dall’eccellente rapporto qualità/prezzo per amministrare il tuo blog facilmente. Inoltre, con gli aggiornamenti automatici di WordPress, Serverplan ti fornisce plugin e temi per assicurarti un sito sempre all’avanguardia, protetto e con funzionalità costantemente attive.

Perché scegliere proprio questo provider? La risposta è chiara: ti offre la possibilità di scegliere il piano con dischi SSD NVMe più adatto a te a un prezzo eccezionale. Non dimenticarti che nel pacchetto è incluso lo spazio su un server per i contenuti del tuo sito.

Se opti per l’hosting WordPress di Serverplan, i backup e gli aggiornamenti periodici sono gestiti automaticamente. Tra le varie opzioni disponibili, il piano StarterKit, ideale sia per Linux che per Windows ASP.NET, è pensato per chi desidera prestazioni superiori senza spendere molto. Oggi puoi acquistare questo piano a soli 26 euro + IVA all’anno! Come? Cliccando sul bottone qui sotto!