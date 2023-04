Serverplan, il miglior hosting con WordPress preinstallato

Realtà italiana ormai operante nel settore da 20 anni, Serverplan è considerato da più parti il miglior hosting, che offre anche WordPress preinstallato e un dominio gratuito.

Non mancano neanche gli aggiornamenti automatici, il trasferimento del sito Web e i server localizzati esclusivamente in Italia per velocizzare maggiormente il servizio.

Se sei interessato, entra nella pagina ufficiale di Serverplan, clicca in alto su HOSTING WORDPRESS e potrai prendere visione di tutte le informazioni che ti occorrono.

Il miglior hosting con WordPress preinstallato è Serverplan: ecco perché

Perché Serverplan è considerato il miglior hosting? I motivi sono diversi. Innanzitutto, come dicevamo, è presente WordPress già preinstallato e un dominio gratuito.

In più puoi avvalerti immediatamente di un sito o blog con aggiornamenti automatici, tecnologia anti malware, certificato SSL e backup automatico e giornaliero.

Per quanto riguarda i piani di abbonamento, il più economico è STARTERKIT WORDPRESS, che costa 24 euro + IVA al mese, mentre il più venduto è STARTUP WORDPRESS, a 69 euro + IVA al mese.

Con il primo piano di abbonamento avrai a disposizione 5 GB di spazio SSD, 5 account email, traffico illimitato, 1 db Mysql su SSD, pannello di controllo cPanel, backup giornaliero automatico, certificato SSL Let’s Encrypt, Bitninja e anti malware, migrazione autonoma.

Se desideri WordPress preinstallato, però, devi scegliere il secondo piano di abbonamento, con cui avrai in più aggiornamenti automatici WP, cache preinstallata, accesso SSH/WP-CLI/GIT, staging con 1 click e plugin installati.

Inoltre Serverplan, per strizzare l’occhio a Google e agli utenti che visitano il tuo sito Web, ti mette a disposizione l’ottimizzazione del server alle condizioni migliori.

Ciò è possibile grazie ai dischi SSB e al sistema cache lato server, i quali ti garantiscono benefici per ciò che riguarda la SEO e l’esperienza utente.

Non ti resta che cliccare sul bottone qui sotto e scegliere il piano di abbonamento che ti necessita di più:

A quanto detto si aggiunge il supporto da parte di un team di esperti in WordPress in lingua italiana, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.