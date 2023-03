Serverplan, la gestione degli hosting multidominio diventa facile

La gestione di un singolo sito potrebbe sembrare semplice, ma cosa succede se sei responsabile di più siti? Ecco perché è utile in questi casi un hosting multidominio.

Il compito diventa sempre più complesso sia per le web agency professionali che per gli utenti occasionali.

La gestione di più siti, ciascuno con piani di hosting unici, su piattaforme e server diversi, può rendere le operazioni di back-end estremamente difficili.

Pertanto, diventa fondamentale implementare tutto con una soluzione efficace. Questa strategia non solo fornisce una prospettiva economica favorevole, ma offre anche una vasta gamma di vantaggi.

Ad esempio, puoi considerare Serverplan in quanto offre diversi hosting, sia basati su Linux che su Windows, consentendo la gestione di più siti Web contemporaneamente.

Oltre alla qualità premium sinonimo di questo fornitore di servizi, ci sono anche promozioni entusiasmanti che si aggiungono al fascino dei suoi abbonamenti.

Niente più mille login con l’hosting multidominio di Serverplan

I piani hosting multidominio di Serverplan sono rinomati per i loro numerosi vantaggi, che li rendono la scelta migliore nel settore.

Per chiarire, non ci sono limiti su quanto segue, indipendentemente dai singoli abbonamenti. Stiamo parlando di traffico, numero di domini, database mySql e postgreSQL e account email.

Con l’aiuto di un pannello di controllo WHM-cPanel di facile utilizzo, la gestione dei siti disponibili dovrebbe essere per te un gioco da ragazzi.

Inoltre, l’installazione di piattaforme CMS come WordPress o persino il trasferimento di siti preesistenti è facilmente fattibile grazie allo strumento EasyApp di facile utilizzo.

Le proposte Serverplan vantano diverse funzionalità di pregio che non devono passare inosservate. I certificati SSL per ogni dominio e l’accesso alla funzione di staging sono tra questi.

In più, Serverplan fornisce Bitninja, un potente strumento per scongiurare malware e spam, come parte delle sue misure di sicurezza, aumentando ulteriormente il loro fascino. Entra nel link qui sotto e scegli un piano:

Per quanto riguarda i costi, il piano più economico è Reseller Linux Basic a 12,50 euro al mese + IVA, prezzo scontato del 50%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.