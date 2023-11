ServerPlan scatena il Black Friday: hosting WordPress a 24 euro

Risparmiare tempo prezioso, ma anche denaro, al giorno d’oggi è indispensabile quando si parla di creazione del proprio sito web. Oggi parliamo di una soluzione dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, ovvero di ServePlan. Spendendo davvero poco rispetto ad altre proposte presenti sul mercato puoi infatti avere il piano Starterkit WordPress con un dominio gratuito, account e-mail, spazio SSD, accesso al pannello di controllo cPanel, traffico illimitato, backup giornalieri automatici e certificato SSL Let’s Encrypt, Bitninja e antimalware inclusi. Il piano Startekit WordPress, come possiamo notare, offre tanti vantaggi a soli 24 euro all’anno + iva.

Con l’obiettivo di rispondere alle esigenze degli utenti, ServerPlan ha pensato a differenti piani. Oltre al Starterkit WordPress, il piano Startup WordPress è perfetto per ampliare i propri progetti dato che lo spazio SSD è di 20GB, si hanno a disposizione 50 account email e 20 db Mysql su SSD. Tutto a soli 69 euro all’anno + iva.

ServerPlan: la soluzione per il tuo sito web

Acquistando un piano ServerPlan hai possibilità di associare account e di sostenere traffico senza limiti, grazie ad un disco SSD che garantisce un’estrema rapidità nella lettura dei dati. Come sappiamo, i servizi di hosting nascono con l’obiettivo di ottimizzare il lavoro di professionisti del web, di proprietari di web agenzi o semplicemente di utenti che sono alla ricerca di un supporto valido per gestire tutti i portali che utilizzano giornalmente.

Insieme ai due piani citati in apertura, sono disponibili anche l’Enterprise WordPress che punta a far decollare il tuo business. Quest’ultimo offre una maggiore quantità di spazio SSD, account e-mail, database MySQL su SSD, aggiornamenti plugin/temi e la possibilità di fare backup al costo di 129 euro l’anno + iva. Infine, il piano Enterprise Plus offre 200 GB di spazio SSD, 150 database MySQL su SSD, maggiori risorse e velocità nell’esecuzione di PHP a 210 euro l’anno + iva.

Dunque, se vuoi creare il tuo sito web WordPress, spendendo poco, scegli Serverplan!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.