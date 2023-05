Serverplan, scegli il tuo hosting reseller a partire da 25 euro

Forse non tutti lo sanno ma avere a disposizione un servizio di hosting multidominio può semplificare la gestione di importanti progetti. I servizi di hosting nascono, infatti, appositamente per ottimizzare il lavoro di professionisti del web, di proprietari di web agenzi o semplicemente di utenti che sono alla ricerca di un supporto valido per gestire tutti i portali che utilizzano giornalmente.

Cosa contraddistingue l’hosting multidominio messo a disposizione da ServerPlan? Te lo diciamo subito! Avere a disposizione un pannello di controllo unico non solo ti permette di risparmiare tempo prezioso, ma anche denaro, e quest’ultima non è una caratteristica comune: spendendo una piccola cifra puoi infatti avere un hosting multidominio per dare il via ad una gestione organizzata e, dunque, del tutto ottimizzata del tuo lavoro web.

Acquistando uno dei piani attualmente disponibili come il piano Reseller Windows Plus avrai 100 GB per gestire tutti i contenuti web o email dei domini che ospiterai all’interno del piano a soli 39 euro IVA al mese. Tuttavia, per ogni dominio potrai configurare database illimitati, gestire domini illimitati e creare per ognuno il proprio pacchetto isolato dagli altri. Serverplan ti offre anche un’ulteriore opportunità: una volta acquistato il servizio, se non sarai soddisfatto, avrai la possibilità di essere rimborsato entro 30 giorni dall’acquisto.

Acquistando il pacchetto di hosting multidominio Serverplan avrai la possibilità di associare al server un numero illimitato di account e di sostenere traffico senza limiti, grazie ad un disco SSD che garantisce un’estrema rapidità nella lettura dei dati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.