Serverplan: sconti del 50% sui servizi VPS

Serverplan è una piattaforma che offre diversi servizi riguardanti i siti web: si spazia dai semplici domini, ai piani hosting fino alle VPS. Quest’ultime sono dei servizi che permettono di ospitare i siti abbinando alcuni vantaggi dei server dedicati con comodità invece solitamente legate a quelli condivisi.

A livello pratico, si tratta di server che hanno chiare specifiche hardware come CPU, RAM e spazio per l’archiviazione dati. A seconda delle necessità e del piano sottoscritto, i provider offrono VPS con caratteristiche più o meno performanti.

In questo settore la piattaforma italiana di cui stiamo parlando è considerata una delle migliori a livello globale. A rendere ancora più interessanti le VPS di Serverplan inoltre, sono gli sconti del 50% che vedono coinvolte tutte le configurazioni proposte alla clientela.

VPS di qualità a metà prezzo? Con Serverplan è possibile

A distinguere Serverplan dagli altri provider che offrono VPS non sono solo gli sconti.

Per esempio, l’infrastruttura VMware rappresenta un vero e proprio vanto per la piattaforma. Si tratta di una soluzione che ottimizza la virtualizzazione delle macchina attraverso una tecnologia chiamata VMware vSphere.

Altro punto forte, comune per tutti i piani proposti dal provider è senza ombra di dubbio l’assistenza, disponibile 24 ore su 24 e costituita da un team di personale adeguatamente preparato. In ottica sottoscrizioni poi, possiamo considerare alcune configurazioni tra le più apprezzate dall’utenza.

Per esempio, l’abbonamento STARTER, propone un processore a singolo core, 1 GB di RAM e 30 di spazio su SSD. Questa soluzione risulta ideale per chi si avvicina al settore delle VPS e non vuole spendere cifre folli. Grazie allo sconto del 50% rispetto al prezzo di listino, è possibile ottenere questo servizio per appena 7,5 euro al mese.

Un’altra sottoscrizione largamente apprezzata dall’utenza è la PROFESSIONAL, forte di un processore dual-core, 4 GB di RAM e 100 GB di spazio per l’archiviazione file. In questo caso, il prezzo dimezzato porta la sottoscrizione a costare solo 19,95 euro al mese.

Infine, la formula migliore (adatta principalmente ad aziende e simili) è chiamata LARGE. In tal senso, si parla di un processore a 8 core e 300 GB di spazio per salvare i dati. Anche questa formula è disponibile con il 50% di sconto, per un costo complessivo di 99,5 euro al mese.

