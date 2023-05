Serverplan: siti veloci e sicuri senza limiti, oggi a un prezzo WOW

Chi deve gestire diversi siti Web, sia per progetti personali che per un’agenzia o un’attività lavorativa, ha necessità di avere a che fare con hosting multidomini.

Queste particolari soluzioni consentono, con un unico pacchetto, di gestire diversi domini e siti Web con un singolo spazio. Una situazione che, seppur comoda, non sfugge dalle logiche legate ai classici piani hosting.

In tal senso, fattori come velocità e sicurezza rappresentano delle priorità da tenere sott’occhio. Non da meno, vista la natura stessa di queste sottoscrizioni, bisogna fare attenzione ad eventuali limiti di traffico o quant’altro.

Per evitare qualunque tipo di rischio, affidarsi a un provider affidabile come Serverplan è una scelta che offre adeguate garanzie.

Con Serverplan hai il massimo della qualità a un prezzo a dir poco contenuto

Il provider in questione è uno dei punto di riferimento dell’intero settore.

Gli hosting multidomini che offre sono tra i più apprezzati online. Stiamo parlando di soluzioni senza limiti per quanto riguarda il numero di siti Web, ma anche rispetto a traffico, e-mail e database.

Tutti i siti Web hostati possono essere gestiti, con il massimo della comodità, attraverso il pannello di controllo WHM, con la possibilità di attivare e utilizzare un cPanel per ogni singolo sito ospitato.

Lato sicurezza, poi, merita senza ombra di dubbio una citazione Bitninja, un sistema antimalware e antispam che permette di ottenere un grado di protezione elevato, difficilmente riscontrabile con altri hosting.

La clonazione dei template, la funzione di staging e altre utility, poi, risultano molto comode per qualunque webmaster alle prese con la realizzazione di uno o più siti Web.

E per quanto riguarda i costi?

Il piano RESELLER LINUX BASIC, per esempio, offre ben 50 GB di spazio su memoria SSD. Di fatto, quando spazio serve per ospitare senza problemi una dozzina di siti (o più).

Visto il costo di appena 25 euro (più IVA) al mese, è facile intuire perché questa sottoscrizione sia tra le più ricercate online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.