Servizio cloud di Aruba: fino a 100 euro di credito per provarlo

A volte, affidarsi a occhi chiusi a un servizio pluripremiato non è esattamente il nostro stile. Vogliamo testare, verificare, assicurarci. Aruba capisce questa esigenza e ci offre fino a 100 euro di credito da utilizzare sul suo servizio cloud. È un invito a esplorare senza paura questo servizio, ma attenzione: l’unica richiesta è aggiungere un metodo di pagamento, da usare poi solo per i rinnovi.

Prova Aruba Cloud con fino a 100 euro di credito

Se decidi di lanciarti nel mondo del cloud di Aruba, troverai un mare di servizi ad aspettarti, tutti perfettamente scalabili e sicuri. Aruba Cloud Server, per esempio, è pensato per chi ha bisogno di scalabilità massima e traffico illimitato, mantenendo i costi in linea con le tue necessità.

Per chi è smemorato cronico e non ricorda mai tutte le password, Database as a Service è un salvavita. Gestisce in modo efficiente e sicuro i database relazionali, liberandoti dalla preoccupazione dell’infrastruttura.

E per chi desidera un VPS, Aruba ne offre di tutte le taglie. La tua? La scegli tu, grazie alle configurazioni flessibili sostenute da tecnologia di prim’ordine.

Se invece sei un fan delle applicazioni flessibili e scalabili, il Container as a Service fa per te. Grazie alla magia dei container, puoi ottimizzare la gestione delle applicazioni mantenendo tutto in ordine e sicuro.

Non dimentichiamo il Cloud Object Storage! È l’alleato perfetto per chi deve archiviare una quantità esagerata di dati. È sicuro e scalabile, quindi dimentica problemi di spazio.

Hai un anno intero per usare i crediti e testare questi servizi. Già, ben 12 mesi per divertirti, sbizzarrirti e capire quale soluzione è quella giusta per te. Ricorda però che questi crediti sono validi solo per i servizi cloud di Aruba.

Alla fine, che tu scelga Cloud Server, VPS, database o qualunque altro servizio, Aruba ti offre fin da subito fino a 100 euro di credito per dare il via alla tua avventura nel mondo del cloud. E francamente, chi potrebbe dire di no?