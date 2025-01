Sfrutta la velocità della fibra con Sky Wifi dimentichi i problemi di connessione

La connessione internet di casa è ormai un bene indispensabile e trasversale cui fanno riferimento tutti i componenti della famiglia. Dagli adulti che la utilizzano per lo smart working, i colloqui da remoto, le videochiamate con i parenti ai bambini di tutte le età che navigano su internet, guardano cartoni animati in TV e giocano online alla console o al PC. Con attività condivise come guardare film, serie TV, eventi live e gli eventi sportivi di maggiore interesse. Un insieme di servizi che per funzionare in maniera adeguata necessitano di una connessione internet stabile e ultraveloce, come quella della fibra ottica. Con Sky Wifi si ha la fibra o internet ultraveloce a 25,90€ al mese. Verifica la copertura e attivala ora.

La velocità della connessione con Sky Wifi

Sky Wifi mette a disposizione, a seconda della zona in cui ci si trova, due tipologie di connessione: quella 100% fibra o Super Internet (misto fibra). Con la fibra ottica al 100% si ha una velocità di download fino a 1 Gb/s e di upload fino a 300 Mb/s, mentre con la connessione Super Internet (misto fibra), fino a 200 Mb/s in download e fino a 20 Mb/s in upload.

Entrambe le connessioni sono ideali per ottenere un’esperienza di navigazione online veloce e stabile anche con più dispositivi collegati simultaneamente. A rendere così efficiente la connessione è anche il router Sky Wifi Hub che offre il massimo della velocità per tutti i dispositivi connessi grazie alla tecnologia del WiFi 6.

L’offerta Sky Wifi prevede un prezzo bloccato per 12 mesi a 25,90€ che può scendere ulteriormente a 20,90€ (con un prezzo bloccato per 18 mesi) attivando anche un abbonamento TV. È possibile scegliere tra Sky Sport o Sky Cinema in promozione per 18 mesi a 14,90€ per un risparmio totale su un’offerta davvero completa e di qualità.