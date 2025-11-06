Shazam per iOS si aggiorna con Liquid Glass, è elegante e intuitivo

Ci sono aggiornamenti di app che stravolgono tutto e aggiornamenti che cambiano solo piccoli dettagli. Il nuovo restyling di Shazam per iOS cade da qualche parte nel mezzo. Non rivoluziona come si usa l’app, ma la fa sembrare molto più bella mentre si utilizza. Apple ha appena lanciato una nuova versione della sua popolare app per l’identificazione musicale, adottando il linguaggio visivo “Liquid Glass“.

L’azienda promette un nuovo aspetto “elegante”, ed effettivamente, Shazam ora ha un look più pulito, più moderno, e più in linea con il design generale di iOS 26. Ma non è solo una questione estetica, ci sono anche dei miglioramenti funzionali che rendono l’app più facile da usare.

Shazam per iOS cambia look: arriva il design Liquid Glass di Apple

Prima di parlare di Shazam, vale la pena spiegare cos’è questo “Liquid Glass“. Ebbene, è un linguaggio di design che usa trasparenze, effetti di vetro, blur, e quella sensazione di fluidità che fa sembrare che l’interfaccia stia scivolando sotto le dita come… beh, vetro liquido.

Apple lo ha introdotto recentemente, e ora lo sta applicando a tutte le sue app. L’idea è creare interfacce che sembrino meno piatte e più vive, con profondità, texture, e quel tocco di magia visiva che Apple ama tanto. Di recente ha anche aggiunto la possibilità di renderlo più opaco o colorato, per chi preferisce meno trasparenza.

La Home finalmente mostra le canzoni recenti

Una delle novità più utili è che i brani identificati recentemente appaiono ora direttamente sulla schermata iniziale. Prima si doveva navigare in qualche sottomenu per trovare la cronologia, ora è tutto lì appena si apre l’app. Per chi usa Shazam compulsivamente, ogni volta che sente una canzone interessante in un negozio, in un bar, nella colonna sonora di un film, avere la cronologia immediatamente visibile è un bel salto di qualità.

Barra degli strumenti rinnovata e concerti vicini

C’è anche una barra degli strumenti completamente rinnovata che rende molto più veloce passare da una scheda all’altra. Una delle schede mostra i concerti nelle vicinanze. L’icona di ricerca è ora separata in un pulsante dedicato nella parte inferiore dell’app. La ricerca è una delle funzioni più usate, quindi darle un posto prominente e facilmente accessibile è una scelta di design intelligente invece di nasconderla in un menu.

Per vedere il nuovo design c’è un piccolo requisito, si deve avere iOS 26. Per chi usa ancora versioni precedenti, Shazam continuerà a funzionare, ma con il vecchio look. Chi ha già iOS 26, può scaricare la nuova versione di Shazam subito. L’aggiornamento è ora disponibile.