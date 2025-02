Shein: indagine UE per vendita di prodotti illegali?

La Commissione europea e quattro paesi membri avvieranno un’indagine nei confronti di Shein per la violazione delle leggi che tutelano i consumatori. Secondo le fonti di Bloomberg, l’azienda cinese verrà accusata di vendere prodotti illegali sulla piattaforma di e-commerce. La stessa pratica è sotto esame sulla base del Digital Services Act e potrebbe essere interessata dalla possibile riforma delle dogane.

Prodotti non conformi alle leggi europee

Shein è uno dei più popolari marketplace di fast fashion nel mondo. Vende principalmente abbigliamento e accessori a prezzi molto bassi. L’azienda ha ricevuto diversi accuse relative a violazioni di marchi, diritti umani, salute e sicurezza. Essendo di origine cinese, molti prodotti non sono conformi alle leggi europei.

Secondo le fonti di Bloomberg, l’indagine si focalizzerà soprattutto sui prodotti illegali che non possono essere inviati in Europa. La Commissione guiderà le autorità per la protezione dei consumatori di quattro paesi, ognuna delle quali deciderà eventuali sanzioni.

Verrà sfruttata la cosiddetta Consumer Protection Cooperation Network che unisce le autorità nazionali per esaminare le pratiche delle grandi piattaforme online sospettate di violare le norme sulla tutela dei consumatori. La rete CPC ha già avviato indagini nei confronti di Apple per la violazione delle regole sul geoblocking e di Temu per sei violazioni.

Un portavoce di Shein ha dichiarato che collaborerà con le varie autorità. L’azienda cinese ha ricevuto anche una richiesta di informazioni sulla base del Digital Services Act. Nei confronti del suo diretto concorrente Temu è stato invece avviato un procedimento formale.