Shelly Plus 1: funzionalità avanzate a prezzo accessibile (15€)

Lo Shelly Plus 1 su Amazon a soli 15,99€ è un’ottima opportunità. Prima di tutto perché solitamente costa 24,99€, quindi si tratta di un ottimo risparmio. Inoltre, grazie a questo dispositivo intelligente rendi smart luci e dispositivi elettrici di casa in modo invisibile e definitivo, tutto attraverso un’installazione una configurazioni semplici e veloci.

Approfittare di questa super offerta esclusiva non è solo un piacere, ma un obbligo per tutti coloro che vogliono ottenere il massimo comfort con la minima spesa. Insomma, si tratta di un’opportunità decisamente interessante. La sua versatilità d’uso lo rende un dispositivo particolarmente attraente.

Le sue dimensioni sono compatte, con soli 47x36x17 mm, si adatta facilmente a scatole elettriche e spazi ridotti. La sua potenza è incredibile, può infatti controllare carichi fino a 3,5 KW (16A). La sua flessibilità è adorabile, funziona con tensione AC 110-240V o DC 24-60V.

Ricordati che ordinandolo adesso su Amazon lo Shelly Plus 1 ti arriva con consegna gratuita e spesso entro un giorno.

Shelly Plus 1: caratteristiche all’avanguardia a prezzo ridicolo

Lo Shelly Plus 1 offre caratteristiche all’avanguardia a un prezzo decisamente ridicolo. Approfitta subito dell’offerta su Amazon e goditi funzionalità eccezionali per la domotica a un costo molto contenuto:

Controllo remoto : consente di gestire luci e dispositivi elettrici da qualsiasi luogo tramite smartphone, Alexa e Google Home, senza alcun Hub richiesto;

: consente di gestire luci e dispositivi elettrici da qualsiasi luogo tramite smartphone, Alexa e Google Home, senza alcun Hub richiesto; Connettività WiFi e Bluetooth : facile da configurare e utilizzare nella propria rete domestica, senza problemi di connettività e/o perdita di segnale;

: facile da configurare e utilizzare nella propria rete domestica, senza problemi di connettività e/o perdita di segnale; Compatibilità : si integra perfettamente con assistenti vocali come Alexa e Google Home;

: si integra perfettamente con assistenti vocali come Alexa e Google Home; Programmazione: possibilità di impostare timer, automazioni e routine.

Rispetto alla versione precedente, questo modello presenta interessanti miglioramenti. Processore potenziato ancora più veloce e potente. Maggiore memoria, con 4 MB di RAM, offre prestazioni migliori. Sicurezza con protezione da surriscaldamento e supporto SELV.

In conclusione, considerando le sue funzionalità avanzate, la facilità d’uso e il prezzo competitivo, lo Shelly Plus 1 rappresenta un’opportunità imperdibile per rendere la propria casa più intelligente e connessa. Acquistalo ora in offerta a soli 15,99€ su Amazon, invece di 24,99€.