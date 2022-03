Shiba Inu annuncia che presto sarà disponibile su Robinhood

Un’altra notizia sorprendente, proveniente dal mondo delle criptovalute, ci ha svegliato alle prime ore del giorno. Interessante è a dir poco, visto che si tratta di un annuncio molto atteso dai fan di una delle stablecoin che stanno dando maggiori soddisfazioni. Stiamo parlando di Shiba Inu.

Infatti, da poco la community ha pubblicato un tweet che rivela una novità davvero incredibile. Shiba Inu presto potrebbe essere elencata tra le criptovalute disponibili su Robinhood, uno dei più famosi exchange crypto. Da tempo gli utenti con attivo un conto su questo scambio chiedono ripetutamente che l’asset digitale in questione possa essere acquistabile sulla piattaforma. Tuttavia, ad oggi questo non è ancora successo.

Non sappiamo se questo tweet sarà riconfermato da Robinhood, ma la notizia sta già facendo eco tra gli investitori. Shiba Inu attualmente è scambiata a 0,00002298 dollari (al momento della scrittura). Nondimeno, diversi analisti prevedono un possibile rally della criptovaluta, a maggior ragione se presto entrerà tra le fila dell’exchange. Nel frattempo, potrebbe essere intelligente anticipare gli eventi acquistando Shiba Inu dove attualmente è disponibile. Uno dei migliori exchange è Coinbase, pratico e sicuro è un’ottima soluzione per aprire un conto e iniziare da subito a investire.

Se ciò che la community ha da poco dichiarato fosse un’anticipazione di una notizia già confermata da un accordo con Robinhood, Shiba Inu potrebbe continuare la sua corsa iniziata già a inizio anno. Dopo un periodo di stasi, infatti, la stablecoin con il 2022 ha risvegliato l’interesse di fan e investitori. Solo qualche giorno fa, per l’esattezza settimana scorsa, Shiba Inu ha annunciato un accordo con John Richmond, la famosa casa di moda internazionale. Si tratta di un’occasione importante che sta facendo entrare la crypto nel settore della moda.

Nondimeno, questa nuova bomba farà esplodere i fan e tutti gli investitori che vorranno approfittare del suo possibile arrivo su Robinhood. Nell’annuncio pubblicato su Twitter, Shiba Inu non si è espressa su quando entrerà nell’elenco delle criptovalute disponibili sull’exchange, ma ha comunque confermato che “nel prossimo futuro” lo sarà:

$SHIB will be listing on Robinhood in the near future!!🤷🏽‍♂️

— Shib (@ShibInform) March 7, 2022