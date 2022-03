Shiba Inu entra nel settore della moda: accordo con John Richmond

Sembra essere un buon momento per Shiba Inu. Nato come antagonista a Dogecoin, meme preferito da Elon Musk, ha appena chiuso un accordo con lo stilista John Richmond. Questa partnership ha aperto le porte della moda al token che in questi giorni è stato protagonista di un aumento nella sua quotazione pari al 18%.

Una notizia che ha contribuito ad alimentare il sentiment già positivo per tutti i traguardi raggiunti e i progetti futuri annunciati in questi giorni dalla community di Shiba Inu. Un buon momento per gli investitori dato che gli analisti prevedono un percorso in forte ascesa per questo asset digitale, disponibile all’acquisto su Coinbase il colosso degli exchange di criptovalute.

Shiba Inu stringe una partnership con John Richmond

Mancava il settore della moda a Shiba Inu per poter entrare in modo capillare in tutto ciò che dà visibilità e sostanza. Infatti, proprio qualche giorno fa, sul suo profilo ufficiale Twitter è stato annunciato l’accordo con uno degli stilisti più famosi al mondo.

Announcement: @JRichmondstyle x @Shibtoken just in time for fashion week! John Richmond partners with Shiba Inu for a cutting-edge fashion collaboration!#LegendsLiveForever 🧵10,000 JR x SHIB NFTS

💃Fashion Show – Milan Italy

🌎Collection in Boutiques Worldwide#ShibArmy pic.twitter.com/jjPNw360Jr — Shib (@Shibtoken) February 28, 2022

In pratica, la partnership con John Richmond permetterà a Shiba Inu di inserirsi in questo particolare settore che, ultimamente, si è affacciato anche al metaverso. Infatti, stando ad alcuni rumors in merito a questa collaborazione, a breve potrebbero essere lanciati diversi NFT. Si parla di quasi 10.000 token non fungibili oltre a una nuova linea di abiti per sfilate di moda che potrebbe vedere presente il logo dell’asset digitale.

Non si sa ancora in quale forma si concretizzerà questa partnership tra Shiba Inu e John Richmond, ma l’aspetto fondamentale è che si sta concretizzando una vera e propria adozione di massa delle criptovalute.

Valori in forte aumento: +18%

Shiba Inu in questi giorni ha registrato una serie di aumenti molto interessanti. L’ultimo, sostanziale e da record, è stato pari al 18% in 24 ore. Attualmente, il token viene scambiato a 0,00002657 dollari con una capitalizzazione di mercato pari a 15,66 miliardi di dollari (al momento della scrittura). Frutto di questo rally sicuramente l’annuncio della partnership con John Richmond e le novità annunciate da Shiba Inu la scorsa settimana.

Un momento che gli investitori stanno apprezzando molto e che sta fornendo guadagni interessanti per chi ha acquistato Shiba Inu. Puoi scegliere di investire anche tu su questo asset digitale aprendo un conto con Coinbase, uno dei migliori exchange di criptovalute disponibili sul mercato. Facile, semplice da gestire e, soprattutto, sicuro.

