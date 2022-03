SHIBFIT: l'app che fa bruciare calorie e token

Il mondo delle criptovalute e di tutto ciò che ruota intorno alle stesse è in continua espansione. In tal senso, è ormai possibile trovare iniziative e startup di qualunque tipo.

Per esempio, sono sempre maggiori le iniziative mirate a “bruciare” token per andare ad aumentare il prezzo degli stessi. Tra i progetti più incoraggianti in questo senso, spicca senza ombra di dubbio SHIBFIT, che si appresta ad apparire sulla scena.

Stiamo parlando di un’app dedicata al fitness in piena regola. Il programma effettua il conteggio dei passi e di tutte le attività sportive effettuate. In base all’esercizio dell’utente, SHIBFIT andrà a bruciare una quantità equivalente di token.

Nonostante non siano ancora disponibili ulteriori informazioni su questo software, lo stesso sta già catturando l’attenzione di molte persone. Ciò è dato anche dal fatto che, gli ideatori di SHIBFIT, ovvero Bigger Entertainment, ha lanciato già altri progetti nel settore.

Possiamo citare, per esempio, SHIB Lovers’Merch, legato al giorno di San Valentino. Un settore sempre più in fermento con molte persone che quotidianamente investono il proprio denaro in token, criptovalute e altri asset nell’ambito fintech.

Prima di effettuare qualunque investimento di questo tipo però, è importante conoscere bene le piattaforme dove operare. Sicurezza e stabilità infatti, sono fondamentali per un servizio a cui si affidano le proprie criptovalute.

SHIBFIT, un altro passo verso il futuro dell’universo crypto

