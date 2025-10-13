 Shock sul Digitale Terrestre: il tuo canale preferito sparirà?
Ancora shock sul digitale terrestre per molti utenti che oggi accenderanno la televisione e non troveranno il loro canale tv preferito.
Freepik

Altre ore di movimento per la piattaforma digitale terrestre che si è aggiornata nuovamente cambiando un’altra volta la numerazione LCN nazionale. Sarà uno shock per molti utenti che oggi accenderanno il televisore e non troveranno più il loro canale tv preferito. Dai un’occhiata alla nuova lista canali aggiornata in queste ore.

Digitale Terrestre: nuova lista canali e numerazione

Diversi canali sono arrivati sul digitale terrestre e altri hanno lasciato la piattaforma in queste ore. Ecco la nuova lista e numerazione LCN dei canali.

  • LCN 1 Rai 1 HD
  • LCN 2 Rai 2 HD
  • LCN 3 Rai 3 TGR Regione
  • LCN 4 Rete4 HD
  • LCN 5 Canale5 HD
  • LCN 6 Italia1 HD
  • LCN 7 LA7 HD
  • LCN 8 TV8 HD
  • LCN 9 NOVE
  • LCN 10 Emittente locale
  • LCN 11 Emittente locale
  • LCN 12 Emittente locale
  • LCN 13 Emittente locale
  • LCN 14 Emittente locale
  • LCN 15 Emittente locale
  • LCN 16 Emittente locale
  • LCN 17 Emittente locale
  • LCN 18 Emittente locale
  • LCN 19 Emittente locale
  • LCN 20 20Mediaset HD
  • LCN 21 Rai 4 in conflitto LCN con Rai 4 HD
  • LCN 22 Iris HD
  • LCN 23 Rai 5
  • LCN 24 Rai Movie HD
  • LCN 25 Rai Premium in conflitto LCN con Rai Premium HD
  • LCN 26 Cielo
  • LCN 27 27Twentyseven HD
  • LCN 28 TV2000
  • LCN 29 LA7CINEMA
  • LCN 30 La5 HD
  • LCN 31 Real Time
  • LCN 32 QVC HD
  • LCN 33 Food Network
  • LCN 34 Cine34 HD
  • LCN 35 Focus HD
  • LCN 36 RTL 102.5
  • LCN 37 Discovery
  • LCN 38 GIALLO
  • LCN 39 TOPcrime HD
  • LCN 40 Boing HD
  • LCN 41 K2
  • LCN 42 Rai Gulp
  • LCN 43 Rai YoYo
  • LCN 44 frisbee
  • LCN 45 Boing Plus
  • LCN 46 Cartoonito HD
  • LCN 47 Super!
  • LCN 48 Rai News 24 in conflitto LCN con Rai News 24 HD
  • LCN 49 Mediaset Italia2 HD
  • LCN 50 Sky TG24
  • LCN 51 TGCOM24 HD
  • LCN 52 DMAX
  • LCN 53 Italia 53 (Casa Italia 53)
  • LCN 54 Rai Storia HD
  • LCN 55 Mediaset Extra HD
  • LCN 56 HGTV – Home&Garden
  • LCN 57 Rai Scuola HD
  • LCN 58 Rai Sport HD
  • LCN 59 Motor Trend
  • LCN 60 SPORTITALIA HD
  • LCN 61 iL61
  • LCN 62 DONNA SPORT TV (DONNA TV)
  • LCN 63 CS24.LIVE (CANALE 63)
  • LCN 64 SUPERTENNIS
  • LCN 65 ALMA TV
  • LCN 66 RADIO 105
  • LCN 67 R101 TV
  • LCN 68 BOM CHANNEL
  • LCN 69 Deejay TV HD
  • LCN 70 RadioItaliaTV
  • LCN 75 France 24 HD (Valle d’Aosta)
  • LCN 76 RTS Un HD (Valle d’Aosta)
  • LCN 77 TV5 MONDE EUROPE (Valle d’Aosta)
  • LCN 100 Rai 4K Test
  • LCN 101 Rai 4K
  • LCN 103 Rai 3 HD
  • LCN 104 Rete4 HD
  • LCN 105 Canale5 HD
  • LCN 106 Italia1 HD
  • LCN 107 LA7 HD
  • LCN 108 TV8 HD
  • LCN 109 NOVE
  • LCN 120 20Mediaset HD
  • LCN 121 ITALIA 121
  • LCN 122 CANALE 122
  • LCN 123 ITALIA CHANNEL
  • LCN 124 ARTE ITALIA 124
  • LCN 125 ARTE ITALIA 125
  • LCN 126 ITALIA 126
  • LCN 127 ITALIA 127
  • LCN 128 GOLD TV ITALIA
  • LCN 129 LA 4 ITALIA
  • LCN 130 CHANNEL 24
  • LCN 131 RETE ITALIA
  • LCN 132 LINEAGEM
  • LCN 133 ArteIN
  • LCN 134 ITALIA 134
  • LCN 135 ITALIA 135
  • LCN 136 ITALIA 136
  • LCN 137 LUXURY CHANNEL 137
  • LCN 138 TELECAMPIONE
  • LCN 139 DELUXE 139
  • LCN 140 STARMARKET
  • LCN 141 Italia 141 (Italia 53)
  • LCN 142 ITALIA 142 (ITALIA 136)
  • LCN 143 ITALIA 143 (ITALIA 135)
  • LCN 144 CANALE 144 (CANALE 162)
  • LCN 145 PADRE PIO TV
  • LCN 146 Rai Scuola HD
  • LCN 147 FIRE TV
  • LCN 148 ITALIA 148 (ITALIA 127)
  • LCN 149 PRIMASET
  • LCN 150 Italia 150 (Italia 53)
  • LCN 151 EQUtv
  • LCN 152 Tesory Channel
  • LCN 153 TV 153 (STARMARKET)
  • LCN 154 ITALIA 154 (ITALIA 136)
  • LCN 155 ITALIA 155 (ITALIA 134)
  • LCN 156 ITALIA 156 (ARTE ITALIA 124)
  • LCN 157 FASCINO TV (FASCINO TV 157 HD)
  • LCN 158 RADIO KISS KISS TV
  • LCN 159 ITALIA 159 (ITALIA 127)
  • LCN 160 ITALIA 160 (ARTE ITALIA 125)
  • LCN 161 ITALIA 161 (ITALIA 121)
  • LCN 162 CANALE 162
  • LCN 163 CANALE 163 (ODEON 24)
  • LCN 164 ITALIA 164 (ITALIA 134)
  • LCN 165 Canale 165 (FASCINO TV 165)
  • LCN 166 ORLERTV
  • LCN 167 VH1
  • LCN 168 CANALE168
  • LCN 169 CANALE169
  • LCN 170 PRIMA FREE
  • LCN 200 Test HEVC main10
  • LCN 201 RaiPlay
  • LCN 202 Rai Radio 2 Visual HD
  • LCN 203 RaiPlay Sound
  • LCN 204 PROMO FOOD (CHANNEL 24)
  • LCN 205 PROMO TRAVEL (STARMARKET)
  • LCN 206 PROMO HOME (RETE ITALIA)
  • LCN 207 PROMO LIVING (LUXURY CHANNEL 137)
  • LCN 208 PROMO LIFE (STARMARKET)
  • LCN 209 PROMO SHOPPING (STARMARKET)
  • LCN 220 AP CHANNEL (269ITALIA)
  • LCN 221 IT CHANNEL
  • LCN 222 RADIO ROMA NETWORK
  • LCN 225 Teleshopping (FIRE TV)
  • LCN 226 WELCOME IN
  • LCN 227 CANALE 227
  • LCN 228 Tesory Channel
  • LCN 229 LA7CINEMA
  • LCN 230 CANALE 230 (LA 4 ITALIA)
  • LCN 231 Terre Euganee Channel
  • LCN 232 CANALE 232 (CHANNEL 24)
  • LCN 233 RTL 102.5 CALIENTE
  • LCN 234 CUSANO NEWS 7
  • LCN 235 CANALE 235
  • LCN 236 Man-ga
  • LCN 237 CANALE 237 (RETE ITALIA)
  • LCN 238 PROMO KIDS (STARMARKET)
  • LCN 240 GENIUS 240
  • LCN 241 FRANCE 24
  • LCN 242 SICILIA 242
  • LCN 243 CANALE 243 (STARMARKET)
  • LCN 244 BABEL
  • LCN 245 PAROLE DI VITA
  • LCN 246 IlSole24ORE TV
  • LCN 248 TCI
  • LCN 250 PROMO SPORT (GOLD TV ITALIA)
  • LCN 251 MOMENTO TV
  • LCN 253 Radio Radio TV
  • LCN 254 ADNPLAY
  • LCN 255 Maria Vision
  • LCN 256 Onair Italia
  • LCN 257 GAMBERO ROSSO
  • LCN 258 RADIOFRECCIA
  • LCN 259 BIKE
  • LCN 260 URANIA
  • LCN 261 DR PALMAS TV
  • LCN 262 Byoblu
  • LCN 263 CANALE 263 (CANALE 162)
  • LCN 264 NTR RADIO 264 MUSIC TV
  • LCN 265 RDS Social TV
  • LCN 266 RADIO ZETA
  • LCN 267 ARTEORA TV
  • LCN 268 CANALE 268
  • LCN 269 269ITALIA (CANALE 269 AP CHANNEL)
  • LCN 401 Satisfaction TV
  • LCN 402 My Plus Tv
  • LCN 403 Nexum Channel
  • LCN 410 MADE IN BUSINESS
  • LCN 412 IMPRESE
  • LCN 441 ITALIAN FISHING TV
  • LCN 455 ARTE E CULTURA (ARTE ATELIER HD)
  • LCN 500 tivù la guida
  • LCN 501 Rai 1 HD (provvisorio)
  • LCN 502 Rai 2 HD (provvisorio)
  • LCN 503 Rai 3 HD (provvisorio)
  • LCN 504 Rete4 HD
  • LCN 505 Canale5 HD
  • LCN 506 Italia1 HD
  • LCN 507 LA7 HD
  • LCN 508 TV8 HD
  • LCN 509 NOVE
  • LCN 510 AutoMoto
  • LCN 520 20Mediaset HD
  • LCN 521 Rai 4 HD
  • LCN 522 Iris HD
  • LCN 523 Rai 5 HD
  • LCN 524 Rai Movie HD
  • LCN 525 Rai Premium HD
  • LCN 527 27Twentyseven HD
  • LCN 528 TV2000
  • LCN 529 LA7CINEMA
  • LCN 530 La5 HD
  • LCN 531 RADIO ZETA
  • LCN 532 RADIOFRECCIA
  • LCN 533 RTL 102.5 CALIENTE
  • LCN 534 Cine34 HD
  • LCN 535 Focus HD
  • LCN 536 RTL 102.5
  • LCN 537 Discovery
  • LCN 539 TOPcrime HD
  • LCN 540 Boing HD
  • LCN 542 Rai Gulp HD
  • LCN 543 Rai YoYo HD
  • LCN 545 Boing Plus
  • LCN 546 Cartoonito HD
  • LCN 548 Rai News 24
  • LCN 549 Mediaset Italia2 HD
  • LCN 550 RTV San Marino
  • LCN 551 TGCOM24 HD
  • LCN 554 Rai Storia HD
  • LCN 556 Mediaset Extra HD
  • LCN 558 Rai Sport HD
  • LCN 560 SPORTITALIA HD
  • LCN 561 iL61
  • LCN 562 DONNA SPORT TV (DONNA TV)
  • LCN 565 ALMA TV
  • LCN 566 RADIO 105
  • LCN 567 R101 TV
  • LCN 569 Deejay TV HD
  • LCN 570 RadioItaliaTV
  • LCN 701 Rai Radio 1
  • LCN 702 Rai Radio 2
  • LCN 703 Rai Radio 3
  • LCN 704 Rai GR Parlamento
  • LCN 705 Rai Isoradio
  • LCN 706 Rai Radio 3 Classica
  • LCN 707 Rai Radio Kids
  • LCN 708 Rai Radio Live Napoli
  • LCN 709 Rai Radio Techete’
  • LCN 710 Rai Radio Tutta Italiana
  • LCN 711 Rai Radio 1 Sport
  • LCN 712 No Name Radio powered by Rai
  • LCN 713 Radio Capital
  • LCN 714 Radio Deejay
  • LCN 715 Radio m2o
  • LCN 724 RDS 100% GRANDI SUCCESSI
  • LCN 728 inBlu2000
  • LCN 733 RADIO VATICANA ITALIA
  • LCN 736 RTL 102.5
  • LCN 737 RADIO ZETA
  • LCN 738 RADIOFRECCIA
  • LCN 739 RTL 102.5 TRAFFIC
  • LCN 740 RTL 102.5 BEST
  • LCN 741 RTL 102.5 NAPULE’
  • LCN 742 RTL 102.5 DISCO
  • LCN 743 RTL 102.5 CALIENTE
  • LCN 744 RTL 102.5 BRO&SIS
  • LCN 770 R Italia SMI
  • LCN 771 Radio R101
  • LCN 772 Radio Monte Carlo
  • LCN 785 RADIO 105
  • LCN 786 VIRGIN RADIO
  • LCN 789 Radio Maria
  • LCN 801 Rai 3 TGR Valle d’Aosta
  • LCN 802 Rai 3 TGR Piemonte
  • LCN 803 Rai 3 TGR Liguria
  • LCN 804 Rai 3 TGR Lombardia
  • LCN 805 Rai 3 TGR Veneto
  • LCN 806 Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Bolzano
  • LCN 807 Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Trento
  • LCN 808 Rai 3 TGR Südtirol
  • LCN 809 Rai 3 TGR Friuli Venezia Giulia
  • LCN 810 Rai 3 TGR Furlanija Krajina (Rai 3 Bis)
  • LCN 811 Rai 3 TGR Emilia-Romagna
  • LCN 812 Rai 3 TGR Toscana
  • LCN 813 Rai 3 TGR Marche
  • LCN 814 Rai 3 TGR Umbria
  • LCN 815 Rai 3 TGR Lazio
  • LCN 816 Rai 3 TGR Abruzzo
  • LCN 817 Rai 3 TGR Molise
  • LCN 818 Rai 3 TGR Campania
  • LCN 819 Rai 3 TGR Puglia
  • LCN 820 Rai 3 TGR Basilicata
  • LCN 821 Rai 3 TGR Calabria
  • LCN 822 Rai 3 TGR Sardegna
  • LCN 823 Rai 3 TGR Sicilia
  • LCN 825 Radio Margherita Piu’
  • LCN 828 CLASS CNBC
  • LCN 829 LA7 Test
  • LCN 833 SUPERSIX
  • LCN 883 CLASS TV MODA
  • LCN 888 Caccia e Pesca
  • LCN 907 LA7 TEST
  • LCN 908 TV8 News On Demand
  • LCN 929 LA7 Servizi on demand
  • LCN 990 9Novanta
  • LCN 997 LA7 on demand (LA7 HD)
  • LCN 998 LA7 TEST
  • LCN 999 LA7CINEMA TEST (LA7CINEMA HD)

Sarà quindi necessario per tutti verificare che la risintonizzazione automatica dei canali del digitale terrestre abbia fatto il suo dovere aggiornando televisore o decoder.

Fonte: Digital Forum

Pubblicato il 13 ott 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
13 ott 2025
