Shock sul Digitale Terrestre: il tuo canale preferito sparirà?

Altre ore di movimento per la piattaforma digitale terrestre che si è aggiornata nuovamente cambiando un’altra volta la numerazione LCN nazionale. Sarà uno shock per molti utenti che oggi accenderanno il televisore e non troveranno più il loro canale tv preferito. Dai un’occhiata alla nuova lista canali aggiornata in queste ore.
Digitale Terrestre: nuova lista canali e numerazione
Diversi canali sono arrivati sul digitale terrestre e altri hanno lasciato la piattaforma in queste ore. Ecco la nuova lista e numerazione LCN dei canali.
- LCN 1 Rai 1 HD
- LCN 2 Rai 2 HD
- LCN 3 Rai 3 TGR Regione
- LCN 4 Rete4 HD
- LCN 5 Canale5 HD
- LCN 6 Italia1 HD
- LCN 7 LA7 HD
- LCN 8 TV8 HD
- LCN 9 NOVE
- LCN 10 Emittente locale
- LCN 11 Emittente locale
- LCN 12 Emittente locale
- LCN 13 Emittente locale
- LCN 14 Emittente locale
- LCN 15 Emittente locale
- LCN 16 Emittente locale
- LCN 17 Emittente locale
- LCN 18 Emittente locale
- LCN 19 Emittente locale
- LCN 20 20Mediaset HD
- LCN 21 Rai 4 in conflitto LCN con Rai 4 HD
- LCN 22 Iris HD
- LCN 23 Rai 5
- LCN 24 Rai Movie HD
- LCN 25 Rai Premium in conflitto LCN con Rai Premium HD
- LCN 26 Cielo
- LCN 27 27Twentyseven HD
- LCN 28 TV2000
- LCN 29 LA7CINEMA
- LCN 30 La5 HD
- LCN 31 Real Time
- LCN 32 QVC HD
- LCN 33 Food Network
- LCN 34 Cine34 HD
- LCN 35 Focus HD
- LCN 36 RTL 102.5
- LCN 37 Discovery
- LCN 38 GIALLO
- LCN 39 TOPcrime HD
- LCN 40 Boing HD
- LCN 41 K2
- LCN 42 Rai Gulp
- LCN 43 Rai YoYo
- LCN 44 frisbee
- LCN 45 Boing Plus
- LCN 46 Cartoonito HD
- LCN 47 Super!
- LCN 48 Rai News 24 in conflitto LCN con Rai News 24 HD
- LCN 49 Mediaset Italia2 HD
- LCN 50 Sky TG24
- LCN 51 TGCOM24 HD
- LCN 52 DMAX
- LCN 53 Italia 53 (Casa Italia 53)
- LCN 54 Rai Storia HD
- LCN 55 Mediaset Extra HD
- LCN 56 HGTV – Home&Garden
- LCN 57 Rai Scuola HD
- LCN 58 Rai Sport HD
- LCN 59 Motor Trend
- LCN 60 SPORTITALIA HD
- LCN 61 iL61
- LCN 62 DONNA SPORT TV (DONNA TV)
- LCN 63 CS24.LIVE (CANALE 63)
- LCN 64 SUPERTENNIS
- LCN 65 ALMA TV
- LCN 66 RADIO 105
- LCN 67 R101 TV
- LCN 68 BOM CHANNEL
- LCN 69 Deejay TV HD
- LCN 70 RadioItaliaTV
- LCN 75 France 24 HD (Valle d’Aosta)
- LCN 76 RTS Un HD (Valle d’Aosta)
- LCN 77 TV5 MONDE EUROPE (Valle d’Aosta)
- LCN 100 Rai 4K Test
- LCN 101 Rai 4K
- LCN 103 Rai 3 HD
- LCN 104 Rete4 HD
- LCN 105 Canale5 HD
- LCN 106 Italia1 HD
- LCN 107 LA7 HD
- LCN 108 TV8 HD
- LCN 109 NOVE
- LCN 120 20Mediaset HD
- LCN 121 ITALIA 121
- LCN 122 CANALE 122
- LCN 123 ITALIA CHANNEL
- LCN 124 ARTE ITALIA 124
- LCN 125 ARTE ITALIA 125
- LCN 126 ITALIA 126
- LCN 127 ITALIA 127
- LCN 128 GOLD TV ITALIA
- LCN 129 LA 4 ITALIA
- LCN 130 CHANNEL 24
- LCN 131 RETE ITALIA
- LCN 132 LINEAGEM
- LCN 133 ArteIN
- LCN 134 ITALIA 134
- LCN 135 ITALIA 135
- LCN 136 ITALIA 136
- LCN 137 LUXURY CHANNEL 137
- LCN 138 TELECAMPIONE
- LCN 139 DELUXE 139
- LCN 140 STARMARKET
- LCN 141 Italia 141 (Italia 53)
- LCN 142 ITALIA 142 (ITALIA 136)
- LCN 143 ITALIA 143 (ITALIA 135)
- LCN 144 CANALE 144 (CANALE 162)
- LCN 145 PADRE PIO TV
- LCN 146 Rai Scuola HD
- LCN 147 FIRE TV
- LCN 148 ITALIA 148 (ITALIA 127)
- LCN 149 PRIMASET
- LCN 150 Italia 150 (Italia 53)
- LCN 151 EQUtv
- LCN 152 Tesory Channel
- LCN 153 TV 153 (STARMARKET)
- LCN 154 ITALIA 154 (ITALIA 136)
- LCN 155 ITALIA 155 (ITALIA 134)
- LCN 156 ITALIA 156 (ARTE ITALIA 124)
- LCN 157 FASCINO TV (FASCINO TV 157 HD)
- LCN 158 RADIO KISS KISS TV
- LCN 159 ITALIA 159 (ITALIA 127)
- LCN 160 ITALIA 160 (ARTE ITALIA 125)
- LCN 161 ITALIA 161 (ITALIA 121)
- LCN 162 CANALE 162
- LCN 163 CANALE 163 (ODEON 24)
- LCN 164 ITALIA 164 (ITALIA 134)
- LCN 165 Canale 165 (FASCINO TV 165)
- LCN 166 ORLERTV
- LCN 167 VH1
- LCN 168 CANALE168
- LCN 169 CANALE169
- LCN 170 PRIMA FREE
- LCN 200 Test HEVC main10
- LCN 201 RaiPlay
- LCN 202 Rai Radio 2 Visual HD
- LCN 203 RaiPlay Sound
- LCN 204 PROMO FOOD (CHANNEL 24)
- LCN 205 PROMO TRAVEL (STARMARKET)
- LCN 206 PROMO HOME (RETE ITALIA)
- LCN 207 PROMO LIVING (LUXURY CHANNEL 137)
- LCN 208 PROMO LIFE (STARMARKET)
- LCN 209 PROMO SHOPPING (STARMARKET)
- LCN 220 AP CHANNEL (269ITALIA)
- LCN 221 IT CHANNEL
- LCN 222 RADIO ROMA NETWORK
- LCN 225 Teleshopping (FIRE TV)
- LCN 226 WELCOME IN
- LCN 227 CANALE 227
- LCN 228 Tesory Channel
- LCN 229 LA7CINEMA
- LCN 230 CANALE 230 (LA 4 ITALIA)
- LCN 231 Terre Euganee Channel
- LCN 232 CANALE 232 (CHANNEL 24)
- LCN 233 RTL 102.5 CALIENTE
- LCN 234 CUSANO NEWS 7
- LCN 235 CANALE 235
- LCN 236 Man-ga
- LCN 237 CANALE 237 (RETE ITALIA)
- LCN 238 PROMO KIDS (STARMARKET)
- LCN 240 GENIUS 240
- LCN 241 FRANCE 24
- LCN 242 SICILIA 242
- LCN 243 CANALE 243 (STARMARKET)
- LCN 244 BABEL
- LCN 245 PAROLE DI VITA
- LCN 246 IlSole24ORE TV
- LCN 248 TCI
- LCN 250 PROMO SPORT (GOLD TV ITALIA)
- LCN 251 MOMENTO TV
- LCN 253 Radio Radio TV
- LCN 254 ADNPLAY
- LCN 255 Maria Vision
- LCN 256 Onair Italia
- LCN 257 GAMBERO ROSSO
- LCN 258 RADIOFRECCIA
- LCN 259 BIKE
- LCN 260 URANIA
- LCN 261 DR PALMAS TV
- LCN 262 Byoblu
- LCN 263 CANALE 263 (CANALE 162)
- LCN 264 NTR RADIO 264 MUSIC TV
- LCN 265 RDS Social TV
- LCN 266 RADIO ZETA
- LCN 267 ARTEORA TV
- LCN 268 CANALE 268
- LCN 269 269ITALIA (CANALE 269 AP CHANNEL)
- LCN 401 Satisfaction TV
- LCN 402 My Plus Tv
- LCN 403 Nexum Channel
- LCN 410 MADE IN BUSINESS
- LCN 412 IMPRESE
- LCN 441 ITALIAN FISHING TV
- LCN 455 ARTE E CULTURA (ARTE ATELIER HD)
- LCN 500 tivù la guida
- LCN 501 Rai 1 HD (provvisorio)
- LCN 502 Rai 2 HD (provvisorio)
- LCN 503 Rai 3 HD (provvisorio)
- LCN 504 Rete4 HD
- LCN 505 Canale5 HD
- LCN 506 Italia1 HD
- LCN 507 LA7 HD
- LCN 508 TV8 HD
- LCN 509 NOVE
- LCN 510 AutoMoto
- LCN 520 20Mediaset HD
- LCN 521 Rai 4 HD
- LCN 522 Iris HD
- LCN 523 Rai 5 HD
- LCN 524 Rai Movie HD
- LCN 525 Rai Premium HD
- LCN 527 27Twentyseven HD
- LCN 528 TV2000
- LCN 529 LA7CINEMA
- LCN 530 La5 HD
- LCN 531 RADIO ZETA
- LCN 532 RADIOFRECCIA
- LCN 533 RTL 102.5 CALIENTE
- LCN 534 Cine34 HD
- LCN 535 Focus HD
- LCN 536 RTL 102.5
- LCN 537 Discovery
- LCN 539 TOPcrime HD
- LCN 540 Boing HD
- LCN 542 Rai Gulp HD
- LCN 543 Rai YoYo HD
- LCN 545 Boing Plus
- LCN 546 Cartoonito HD
- LCN 548 Rai News 24
- LCN 549 Mediaset Italia2 HD
- LCN 550 RTV San Marino
- LCN 551 TGCOM24 HD
- LCN 554 Rai Storia HD
- LCN 556 Mediaset Extra HD
- LCN 558 Rai Sport HD
- LCN 560 SPORTITALIA HD
- LCN 561 iL61
- LCN 562 DONNA SPORT TV (DONNA TV)
- LCN 565 ALMA TV
- LCN 566 RADIO 105
- LCN 567 R101 TV
- LCN 569 Deejay TV HD
- LCN 570 RadioItaliaTV
- LCN 701 Rai Radio 1
- LCN 702 Rai Radio 2
- LCN 703 Rai Radio 3
- LCN 704 Rai GR Parlamento
- LCN 705 Rai Isoradio
- LCN 706 Rai Radio 3 Classica
- LCN 707 Rai Radio Kids
- LCN 708 Rai Radio Live Napoli
- LCN 709 Rai Radio Techete’
- LCN 710 Rai Radio Tutta Italiana
- LCN 711 Rai Radio 1 Sport
- LCN 712 No Name Radio powered by Rai
- LCN 713 Radio Capital
- LCN 714 Radio Deejay
- LCN 715 Radio m2o
- LCN 724 RDS 100% GRANDI SUCCESSI
- LCN 728 inBlu2000
- LCN 733 RADIO VATICANA ITALIA
- LCN 736 RTL 102.5
- LCN 737 RADIO ZETA
- LCN 738 RADIOFRECCIA
- LCN 739 RTL 102.5 TRAFFIC
- LCN 740 RTL 102.5 BEST
- LCN 741 RTL 102.5 NAPULE’
- LCN 742 RTL 102.5 DISCO
- LCN 743 RTL 102.5 CALIENTE
- LCN 744 RTL 102.5 BRO&SIS
- LCN 770 R Italia SMI
- LCN 771 Radio R101
- LCN 772 Radio Monte Carlo
- LCN 785 RADIO 105
- LCN 786 VIRGIN RADIO
- LCN 789 Radio Maria
- LCN 801 Rai 3 TGR Valle d’Aosta
- LCN 802 Rai 3 TGR Piemonte
- LCN 803 Rai 3 TGR Liguria
- LCN 804 Rai 3 TGR Lombardia
- LCN 805 Rai 3 TGR Veneto
- LCN 806 Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Bolzano
- LCN 807 Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Trento
- LCN 808 Rai 3 TGR Südtirol
- LCN 809 Rai 3 TGR Friuli Venezia Giulia
- LCN 810 Rai 3 TGR Furlanija Krajina (Rai 3 Bis)
- LCN 811 Rai 3 TGR Emilia-Romagna
- LCN 812 Rai 3 TGR Toscana
- LCN 813 Rai 3 TGR Marche
- LCN 814 Rai 3 TGR Umbria
- LCN 815 Rai 3 TGR Lazio
- LCN 816 Rai 3 TGR Abruzzo
- LCN 817 Rai 3 TGR Molise
- LCN 818 Rai 3 TGR Campania
- LCN 819 Rai 3 TGR Puglia
- LCN 820 Rai 3 TGR Basilicata
- LCN 821 Rai 3 TGR Calabria
- LCN 822 Rai 3 TGR Sardegna
- LCN 823 Rai 3 TGR Sicilia
- LCN 825 Radio Margherita Piu’
- LCN 828 CLASS CNBC
- LCN 829 LA7 Test
- LCN 833 SUPERSIX
- LCN 883 CLASS TV MODA
- LCN 888 Caccia e Pesca
- LCN 907 LA7 TEST
- LCN 908 TV8 News On Demand
- LCN 929 LA7 Servizi on demand
- LCN 990 9Novanta
- LCN 997 LA7 on demand (LA7 HD)
- LCN 998 LA7 TEST
- LCN 999 LA7CINEMA TEST (LA7CINEMA HD)
Sarà quindi necessario per tutti verificare che la risintonizzazione automatica dei canali del digitale terrestre abbia fatto il suo dovere aggiornando televisore o decoder.
Fonte: Digital Forum
Pubblicato il 13 ott 2025
