Arriva Sidekick, il chatbot di Shopify basato sull'AI

Shopify ha annunciato l’accesso anticipato al suo nuovo chatbot di AI chiamato “Sidekick” nel corso della “Summer ’24 Edition“. L’assistente virtuale è stato progettato per fornire supporto ai commercianti, aiutandoli in diverse attività come la creazione di codici sconto, la generazione di report sul negozio e la proposta di idee per i post del blog.

Disponibilità di Sidekick

Attualmente, Sidekick è attivo in migliaia di negozi Shopify, ma è limitato ai commercianti con negozi in lingua inglese in Nord America, come dichiarato da Vanessa Lee, vicepresidente del prodotto di Shopify, in un’intervista a The Verge. I commercianti interessati a provare Sidekick possono iscriversi alla lista d’attesa, mentre l’azienda prevede di estendere la disponibilità del chatbot ad altre lingue e Paesi in futuro.

Novità incentrate sull’AI per i commercianti Shopify

Oltre a Sidekick, Shopify ha annunciato diverse altre funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per semplificare la vita dei commercianti. La categorizzazione dei prodotti basata sull’AI, ad esempio, può suggerire automaticamente la tassonomia del prodotto durante la creazione di un’inserzione, risparmiando tempo prezioso ai commercianti.

Inoltre, un altro strumento di AI offrirà risposte suggerite per le chat dei clienti che arrivano tramite Shopify Inbox, anche se per il momento sarà il commerciante a dover finalizzare e inviare la risposta.

Generatore di immagini AI disponibile su più piattaforme

Shopify sta anche estendendo il suo generatore di immagini alimentato dall’AI, lanciato a gennaio, alle app per iOS e Android, consentendo ai commercianti di utilizzarlo anche nella versione mobile della piattaforma. L’azienda afferma che i commercianti hanno già salvato più di 1 milione di immagini generate dall’intelligenza artificiale in soli sei mesi, dimostrando l’utilità e la popolarità di questo strumento.