Shopping Online sotto attacco: cybercriminali ora clonano Amazon

L’ingegno dei cybercriminali è illimitato, tanto da arrivare a clonare anche Amazon per realizzare pericolose truffe online. È questa attualmente la situazione dello shopping online, sempre più tartassato da criminali che si fingono chi non sono per estorcere denaro e rubare dati personali e sensibili degli utenti.

Le vittime ricevono email o messaggi con promozioni particolarmente interessanti che sembrano inviati proprio da Amazon. Tuttavia non è il colosso degli e-commerce a inviarli, bensì cybercriminali esperti che hanno l’obbiettivo di raggirare la povera vittima facendogli credere di aver concluso un affare spettacolare.

A queste truffe si aggiungono anche spietate telefonate dove i criminali si fingono operatori alle dipendenze di Amazon. Questi propongono particolari sistemi di investimento oppure offerte speciali. A queste aggiungiamo anche le nuove truffe del buono sconto. In pratica è indispensabile tenere gli occhi aperti e mostrare più che la massima attenzione.

Amazon sfruttato per truffe online

Acquistare online sta diventando sempre più pericoloso se non si percorrono i canali ufficiali e sicuri che tutti conosciamo. Quando acquistiamo, facciamo sempre riferimento alla piattaforma ufficiale di Amazon e non siti web alternativi. Cliccare su link contenuti in email o messaggi che promettono sconti folli e surreali è un vero rischio.

Dietro queste proposte pazze si nascondono quasi sempre pericolose truffe. Ecco perché è bene acquisire buone abitudini quando si decide di acquistare online. Evita di fornire dettagli di pagamento su pagine web dalla dubbia provenienza o che non sono la piattaforma ufficiale di Amazon. Inoltre, non fornire mai le tue credenziali a operatori che si spacciano per dipendenti del noto e-commerce.

Amazon non ti contatterà mai per chiederti informazioni personali, dati sensibili e dettagli di pagamento. Il canale ufficiale di assistenza, tramite chat o chiamata, è attivabile solo dall’utente stesso. Perciò se ricevi una chiamata di questo tipo concludi immediatamente la conversazione e segnala la cosa per le opportune verifiche così da combattere il crimine.