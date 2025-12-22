Short di YouTube, pulsante unico per i contenuti indesiderati

YouTube ha finalmente ammesso che separare i pulsanti “Non mi piace” e “Non mi interessa” serviva a poco. Venivano usati in modo simile e spesso con lo stesso intento. Ecco perché ora vuole unirli in un’unica opzione. Ci sono voluti anni perché qualcuno a Mountain View si rendesse conto che avere due pulsanti quasi identici confondeva la gente più di un manuale IKEA scritto in svedese.

Short di YouTube, addio alla confusione tra “Non mi piace” e “Non mi interessa”

Francamente, andava fatto tempo fa. Anziché avere due pulsanti separati, che teoricamente fanno cose diverse, ma praticamente servono allo stesso scopo, dire “non voglio vedere questa roba”, YouTube sta testando un unico pulsante che li racchiude entrambi. Il nuovo pulsante unificato sarà nascosto nel menu a tre puntini.

La decisione arriva dopo i feedback da parte degli utenti. Molti li usavano indifferentemente, premendo l’uno o l’altro a caso. Altri proprio non capivano cosa li distinguesse, e finivano per ignorarli entrambi. YouTube ha finalmente preso atto del problema e sta testando un modo per esprimere più chiaramente il proprio disinteresse. Il test è attivo per alcuni utenti selezionati, con tanto di questionario facoltativo per personalizzare i contenuti.

Non è la prima volta che YouTube ci prova

YouTube ha una lunga storia d’amore con gli esperimenti sull’interfaccia degli Short. Aggiunge funzioni, ne toglie altre, spesso cambia la posizione dei pulsanti. A volte questi test migliorano davvero le cose, come quando ha introdotto la possibilità di guardare gli Short anche in modalità orizzontale. In altri casi questi cambiamenti sono meno utili.

YouTube non ha comunicato né la portata dell’esperimento né quanto durerà. Significa che il nuovo pulsante unificato potrebbe diventare standard tra qualche mese, oppure sparire nel nulla come tanti altri esperimenti dimenticati.