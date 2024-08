Shotcut 24.08 disponibile con nuove funzionalità per i sottotitoli

L’editor video open source e multipiattaforma Shotcut 24.08 è stato rilasciato con nuove funzionalità per i sottotitoli e vari altri miglioramenti. Questa versione semplifica e velocizza il rendering dei sottotitoli sui video tramite il nuovo pannello Sottotitoli accessibile tramite la nuova sezione “Sottotitoli” in “Visualizza”. Tale funzionalità può essere utilizzata per aggiungere sottotitoli a un progetto sulla Timeline (non sulla playlist o sulle clip). È inoltre possibile aggiungere più tracce di sottotitoli e importare sottotitoli nei formati SRT, VTT, ASS e SSA, nonché esportarli nel formato SRT. Diversi formati di file video supportano attualmente i sottotitoli, tra cui MKV, MOV e MP4.

Shotcut 24.08: novità e bugfix della nuova versione

Shotcut 24.08 introduce anche un nuovo filtro video “Subtitle Burn In” che può essere utilizzato solo sulla traccia Output. Questo consente di sovrapporre il testo dei sottotitoli di una traccia sottotitoli esistente al video del progetto. Oltre a ciò, questa versione aggiunge un campo Power (W) (#gps_power#) al filtro video GPS Text. Modifica poi la Softness a 0 nei set di filtri Obscure With Blur e Obscure With Mosaic. Inoltre, consente di modificare il focus sui risultati della ricerca in Filtri e Ricerca utilizzando i tasti Invio o Indietro e in Help, Azioni e Scorciatoie e Ricerca utilizzando i tasti Up o Down.

Sono stati risolti anche diversi problemi noti. Questi includono il fallimento dei pacchetti Linux portatili (AppImage e Snap) su alcuni sistemi come Ubuntu 24.04 LTS con Qt 6 e Wayland, occasionali pop/clic audio con alcuni file multimediali come l’audio non compresso, un ritardo in Filtri e Ricerca e l’apertura lenta delle finestre di dialogo dei file in Linux AppImage. Per maggiori dettagli sulle modifiche implementate in Shotcut 24.08, è possibile consulta la pagina dell’annuncio relativo all’aggiornamento. La nuova versione è disponibile sul sito web ufficiale come AppImage universale. Quest’ultima è eseguibile praticamente su qualsiasi distribuzione GNU/Linux senza dover installare nulla sul proprio computer.