Show, serie TV e tanto calcio a 15,90 euro al mese con Sky

Con la nuova offerta Sky è possibile accedere a un abbonamento ricco di contenuti con una spesa ridotta. La promo riguarda il bundle Sky TV + Sky Calcio che consente di accedere a tutte le serie TV e gli show di Sky oltre alle partite dei campionati di calcio trasmessi da Sky (Serie A, Serie C e campionati esteri come la Premier League).

Il costo è di soli 15,90 euro al mese per 18 mesi. L’abbonamento è, inoltre, personalizzabile con l’aggiunta di varie opzioni come Sky Sport oltre che Sky Cinema e Sky Kids. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e visitare il sito ufficiale di Sky.

Sky TV + Sky Calcio: l’offerta è imperdibile

La promozione in corso in questo momento consente l’accesso al seguente abbonamento:

Sky TV con show, serie TV, programmi di intrattenimento e informazione di Sky

con show, serie TV, programmi di intrattenimento e informazione di Sky Sky Calcio con le partite di Serie A e Serie C oltre che i campionati esteri come la Premier League

con le partite di Serie A e Serie C oltre che i campionati esteri come la Premier League Sky Go per vedere i contenuti dell’abbonamento anche da smartphone, tablet e computer

per vedere i contenuti dell’abbonamento anche da smartphone, tablet e computer il decoder Sky Stream senza costi aggiuntivi

L’abbonamento prevede un costo di 15,90 euro al mese per 18 mesi. C’è anche la possibilità di puntare sul bundle Sky TV +Sky Calcio + Sky Sport. Il costo, in questo caso, è di 32,90 euro al mese ed è possibile accedere a tutto l’intrattenimento e lo sport di Sky.

Da valutare anche la possibilità di aggiungere altre opzioni come:

Sky Cinema (con Paramount Plus) al costo di 10 euro in più al mese

(con Paramount Plus) al costo di 10 euro in più al mese Sky Kids al costo di 5 euro in più al mese

al costo di 5 euro in più al mese Sky Ultra HD al costo di 5 euro al mese

Per scegliere l’abbonamento da attivare basta seguire il link qui di sotto e completare poi l’attivazione dell’abbonamento.