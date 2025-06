Si aggiorna un multiplex locale del digitale terrestre

Nel contesto in continua evoluzione del digitale terrestre anche i multiplex locali hanno da dire la loro. In queste ore si è infatti aggiornato un importante multiplex locale che ha perso un canale, ceduto ad altri tre multiplex locali. Stiamo parlando del MUX LOCALE 1 Abruzzo.

Protagonista di questo trasloco è TELESIRIO che, dalla LCN 76 di questo multiplex, è passato ai MUX LOCALE 2 Abruzzo, MUX LOCALE 4 Abruzzo e MUX LOCALE 2 Molise. In questi tre multiplex l’emittente di Avezzano (AQ) ha mantenuto sempre la stessa numerazione Logical Channel Number.

Nel frattempo, sempre al MUX LOCALE 1 Abruzzo del digitale terrestre, Laqtv, sintonizzabile alla LCN 12, ha migliorato la risoluzione video in alta definizione, passando dai 960 x 1080 pixel agli attuali 1440 x 1080 pixel. Sempre su questo canale in alcuni orari si attiva la ripetizione di TVI MOLISE con entrambi i loghi in sovrimpressione.

Digitale Terrestre: come si presentano ora i MUX LOCALI Abruzzo

Per ottenere tutte queste novità sul tuo televisore devi avviare una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre. In questo modo riceverai gli aggiornamenti avvenuti sui multiplex locali in questione.

Vediamo ora come si presenta il MUX LOCALE 1 Abruzzo dopo la cessione di TELESIRIO alla LCN 76.

LCN 10 – RETE8

LCN 11 – TELEMOLISE

LCN 12 – Laqtv

LCN 13 – TVSEI

LCN 14 – TELEMAX

LCN 15 – InfoMediaNews

LCN 16 – Super J

LCN 17 – TELEREGIONE

LCN 18 – DICIOTTO

LCN 19 – CANALE ITALIA extra

LCN 71 – CANALE ITALIA extra

LCN 75 – RETE8 SPORT

LCN 77 – TLT CANALE 77

LCN 79 – Vera Abruzzo

LCN 85 – 6 OnAir

LCN 98 – RADIO PARSIFAL TV

LCN 99 – TRSP

Vediamo adesso l’arricchito MUX LOCALE 2 Abruzzo.

LCN 76 – TELESIRIO

LCN 81 – TELESIRIO STORY

LCN 82 – TELESIRIO L’AQUILA

LCN 83 – TELESIRIO SPORT

LCN 84 – GUSTO TV

LCN 86 – AZZURRA TV1

LCN 87 – VERA TV

LCN 88 – TELESIRIO PLUS

LCN 89 – TELEUNIVERSO

LCN 90 – ANTENNA 2

LCN 91 – AZZURRA TV2

LCN 92 – AZZURRA TV3

LCN 93 – AZZURRA TV4

LCN 94 – TURISMO TV

LCN 111 – ADN 24

La piattaforma digitale terrestre continua quindi ad aggiornarsi senza sosta in attesa che, sia tanto a livello nazionale quanto a livello locale, sia acceso il nuovo standard DVB-T2 HEVC Main 10.