Si chiama Siri e a causa di iOS 17 è costretta a cambiare nome

iOS 17 è disponibile solo da poche settimane, ma l’ultimo aggiornamento ha già cambiato la vita di molti utenti… Potrebbe sembrare un’esagerazione, ma bisogna riconoscere che alcune persone hanno dovuto modificare le proprie abitudini per adeguarsi alle nuove funzionalità del sistema operativo. Una di queste è il nuovo modo di usare Siri. Da ora in poi non è più necessario dire la famosa frase “Hey Siri” per richiamare l’assistente vocale; basterà pronunciare “Siri” per attivarlo.

Sebbene questo cambiamento possa sembrare insignificante per molti, per altri complica le cose. Siri Price, infatti, una ragazza scozzese di 26 anni, ha raccontato al The Sun che dall’ultimo aggiornamento di iOS è stata costretta a chiamarsi con un nome diverso da quello di battesimo per evitare di attivare gli assistenti vocali di tutte le persone intorno a lei (e lavora in una palestra…). “I miei colleghi hanno dovuto pensare a una soluzione perché i telefoni delle persone non smettevano di attivarsi da soli“, ha spiegato.

Ogni volta che qualcuno pronuncia il suo nome, infatti, si scatena un coro di assistenti virtuali, addestrati ad annunciare chiamate, inviare messaggi e offrire indicazioni stradali. Un caos incredibile.

Se ti chiami Siri è un guaio…

È stato quando il marito ha installato iOS 17 sul suo iPhone che si è resa conto del problema. Non appena lui la chiamava, lo smartphone reagiva e Siri iniziava a parlare. Da allora, la giovane donna ha dovuto trovare soluzioni alternative, non potendo chiedere ad amici e parenti di disinstallare l’aggiornamento. D’ora in poi sarà semplicemente Siz per tutti.

Un male minore, ma che la scozzese avrebbe preferito evitare. “Sono sicura che Apple avrebbe potuto scegliere qualcosa di diverso: ci sono molte persone che si chiamano Siri e le loro vite sono diventate insopportabili a causa di questa modifica“, ha dichiarato al The Sun. Viene da chiedersi come farà Apple a evitare il disastro quando Siri potrà essere attivata con dei semplici movimenti.

Qualcosa del genere era capitato anche a un’altra donna di nome Alexa Seary. La ragazza il cui cognome si pronuncia come “Siri”, ha raccontato che i suoi Amazon Echo e i prodotti Apple si attivano costantemente durante le riunioni online quando viene annunciato il suo nome.

L’assistente di Google invece, mantiene le frasi più complete “Hey Google” o “OK Google” per evitare che gli utenti lo attivino parlando del popolare motore di ricerca. Intanto, Apple è stata contattata dal The Sun per un commento. Risponderà?