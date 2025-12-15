Sicurezza digitale a basso costo: TotalAV con VPN e antivirus a 19€ per un anno

La protezione dei dispositivi personali è diventata ormai una necessità, ma i costi dei software più affidabili rischiano spesso di scoraggiare chi vuole investire in soluzioni efficaci. In queste settimane TotalAV propone una promozione davvero interessante, pensata per chi cerca un pacchetto di cybersecurity completo senza affrontare spese elevate.

Il piano annuale scende infatti a 1,59€ al mese, ovvero 19€ per un anno, grazie a uno sconto dell’80% sul prezzo standard. Ma vediamo nel dettaglio cosa propone TotalAV.

TotalAV protegge la navigazione e la rende anonima

Il punto di forza del servizio di TotalAV è la VPN illimitata, strumento che applica una crittografia avanzata al traffico dati e protegge le informazioni da tentativi di intercettazione e tracciamento. Questa funzione si rivela decisiva soprattutto quando si utilizza una rete Wi-Fi pubblica, ambiente in cui le connessioni risultano più esposte a intrusioni. Password, credenziali e altri contenuti scambiati durante la navigazione restano così al riparo da sguardi indesiderati.

La VPN di TotalAV permette inoltre di aggirare le restrizioni geografiche che limitano l’accesso a piattaforme e contenuti disponibili solo in determinati Paesi. La rete, composta da oltre 50 server ad alta velocità situati in varie aree del mondo, offre una scelta ampia per modificare la posizione virtuale del proprio dispositivo. Il servizio è compatibile con computer, smartphone e tablet.

Il pacchetto integra due strumenti aggiuntivi:

TotalAdblock , utile per rimuovere automaticamente banner e pop-up che disturbano la navigazione;

, utile per rimuovere automaticamente banner e pop-up che disturbano la navigazione; TotalAV Antivirus, progettato per individuare e neutralizzare virus, trojan e altre minacce digitali.

La promozione si applica ai primi dodici mesi e prevede anche la possibilità di richiedere un rimborso entro 30 giorni nel caso il servizio non risponda alle aspettative. Tutte le informazioni e i passaggi necessari per l’attivazione sono disponibili sul sito ufficiale di TotalAV.