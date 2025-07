Sicurezza e streaming senza limiti: ExpressVPN in offerta a 4,87€/mese

Protezione totale, connessione ultraveloce e libertà online: con la nuova promo di ExpressVPN puoi avere tutto questo a un prezzo scontato.

L’abbonamento biennale costa solo 4,87€ al mese, con quattro mesi in omaggio, una eSIM da 5GB gratis e 30 giorni per cambiare idea.

Cosa include l’offerta ExpressVPN: privacy, velocità e libertà digitale

Navigare in modo sicuro e senza limiti è ormai una necessità. E ExpressVPN offre uno dei pacchetti più completi sul mercato: una VPN facile da installare, compatibile con Windows, macOS, iOS, Android, smart TV, router e console, e pensata per funzionare al meglio in qualsiasi parte del mondo.

L’offerta attuale, valida solo per un periodo limitato, ti permette di attivare un abbonamento di 2 anni + 4 mesi extra gratis, con uno sconto del 61%: si pagano solo 4,87€/mese, l’equivalente di 17 centesimi al giorno. In più, ricevi una eSIM Holiday.com da 5GB gratuita, perfetta per restare connessi anche in viaggio, e 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati.

Ecco perché ExpressVPN è una scelta così popolare:

Navigazione ad alta velocità grazie al protocollo Lightway , progettato per performance ottimali;

, progettato per performance ottimali; Streaming fluido in 4K , anche su piattaforme geograficamente limitate;

, anche su piattaforme geograficamente limitate; Crittografia di livello militare per proteggere i dati su ogni rete, incluse quelle Wi-Fi pubbliche;

per proteggere i dati su ogni rete, incluse quelle Wi-Fi pubbliche; Tecnologia TrustedServer e politica no-log : ogni sessione è anonima e sicura;

: ogni sessione è anonima e sicura; Blocco automatico di tracker, siti sospetti e pubblicità invasive con il Threat Manager ;

; Fino a 8 dispositivi connessi contemporaneamente , senza limiti o rallentamenti;

, senza limiti o rallentamenti; Funzione MediaStreamer, per accedere ai tuoi contenuti anche su console e dispositivi non compatibili con le VPN.

Che tu voglia guardare Netflix italiano dall’estero, proteggere la tua identità mentre sei in viaggio, o semplicemente bloccare tracciamenti e pubblicità, ExpressVPN ti offre tutti gli strumenti per farlo in modo semplice e immediato.

Attiva oggi la promo direttamente sul sito ufficiale e goditi la libertà di navigare senza confini e senza pensieri.