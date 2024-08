Sicurezza informatica: perché in estate occorre fare più attenzione

I maggiori esperti di sicurezza informatica avvertono che l’estate è uno dei periodi in cui vengono registrati più attacchi informatici. Ecco perché è necessario fare più attenzione e non abbassare la guardia. Come spesso diciamo, i cybercriminali non vanno in vacanza. Al contrario, sfruttano proprio i momenti in cui utenti e aziende sono più vulnerabili. Check Point Software Technologies Ltd ci ha spiegato:

I criminali informatici approfittano di questo periodo dell’anno in cui anche le misure di sicurezza sono meno rigide. Utilizzano siti web di phishing che appaiono legittimi, come quelli delle banche, per rubare informazioni personali, inducendo gli utenti a inserire i propri dati.

Collegarsi alle reti Wi-Fi pubbliche in luoghi come alberghi e caffè può essere pericoloso, in quanto i criminali possono intercettare e modificare le comunicazioni per accedere ai dati sensibili. È, inoltre, importante prestare attenzione quando si scaricano applicazioni da fonti non ufficiali: potrebbero contenere malware progettato per rubare informazioni o controllare il dispositivo a insaputa dell’utente.

Quindi è importantissimo mantenere alto il livello di sicurezza informatica nei propri dispositivi anche e soprattutto quando si è in vacanza e si viaggia molto. Alcune precauzioni possono aiutare a proteggersi e buone abitudini di cybersecurity sono fondamentali per evitare di cadere nelle trappole dei criminali del web. Scopri come non lasciar spazio a questi.

Sicurezza informatica: 4 consigli per proteggersi

Goditi le meritate vacanze, ma non abbassare la guardia. La sicurezza informatica non può essere messa al secondo posto. In gioco c’è la tua privacy e i tuoi dati personali. Inoltre, potresti subire un attacco in grado di rubare i tuoi dettagli di pagamento e così perdere denaro. Ecco 4 consigli per proteggerti dai cybercriminali: